Iate Clube de Brasília escolhe nesta quinta-feira (5/10) novo comodoro

Considerado um dos locais mais tradicionais da cidade, o Iate Clube de Brasília passa por eleições gerais hoje, para escolha dos cargos de comodoro e de dois integrantes do conselho deliberativo. A votação acontece de forma legal e democrática entre os associados, e conta com duas chapas. "Orgulho de Ser Iate", uma delas, tem como candidato a comodoro Luiz André Almeida Reis, com número de votação 11. Pela "Renovação Iatista", a outra chapa, concorre Fábio Gondim P. da Costa, com número 33.

Para o conselho deliberativo não há nomes, apenas as chapas "Independência Iatista" e "Aliança pelo Iate". Depois que a chapa do conselho for devidamente eleita, será realizada votação secreta para eleger os membros da mesa diretora (presidente, vices e secretários do colegiado) e da comissão fiscal. As eleições ocorrem a cada três anos e a votação será presencial, no salão social do clube, por meio de urna eletrônica, das 11h às 20h. Logo após,será iniciado o processo de apuração e, em seguida, proclamado o resultado.

Tradição e inovação

Fábio Gondim P. da Costa conta que criou os filhos dentro do clube, gosta da tradição do Iate e quer preservar isso. "Como gestor, gosto do desafio de inovar, mas preservando as tradições e tudo aquilo que o clube tem de melhor. Estou pronto para colocar a mão na massa", afirma.

Luiz André Almeida Reis relata que é sócio há 48 anos, desde quando começou a velejar. "Minha história no Iate é de longa data, é parte da minha vida. Quero dar continuidade ao que vem sendo feito e concluir tudo o que foi iniciado, tendo sempre como foco, olhar o sócio como elemento fundamental", destaca.

Como votar?

Para votar é preciso que o eleitor apresente sua carteira social ou de identidade, além da comprovação da quitação das obrigações estatutárias dele e dos dependentes referentes, no mínimo, a julho de 2023. No caso de título patrimonial especial, pessoa física, somente o titular poderá votar ou ser votado; no caso do mesmo título, mas pessoa jurídica, essa não pode ser votada, mas poderá votar por um dos três usuários do título mesmo assim, com autorização formal e específica para o ato.

Os sócios proprietários que tenham cedido seus títulos patrimoniais para uso poderão exercer o direito de voto. O associado poderá escolher uma chapa para o conselho deliberativo e uma chapa para a comodaria. Caso prefira, poderá votar também em branco.