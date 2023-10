Comunidade de Taguatinga pede mais segurança no Boulevard do Rei Pelé

Mesmo com a entrega da obra do Boulevard do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, nessa quarta-feira (4/10), persiste a sensação de insegurança com ameaças, roubos, furtos de produtos das lojas e pertences de pedestres, que têm sido frequente há cerca seis meses na rotina de quem passa pelo local para ir ao trabalho ou comprar algo na região.

A reportagem esteve no local para ouvir moradores e comerciantes que relataram como se sentem vulneráveis aos crimes. Eles confirmam que os casos ocorrem a qualquer momento do dia, mas principalmente à noite.

O farmacêutico Clesio Silva, 35 anos, conta que, no mês passado, dois homens destruíram a vidraça da drogaria em frente ao boulevard e causou um prejuízo de R$ 1,8 mil ao estabelecimento. "A gente também convive com pequenos furtos. Direto as pessoas entram e pegam produtos da loja. A gente até já foi ameaçado verbalmente por pessoas que querem comprar medicamento sem receita", relata o comerciante.

Diante da situação de vulnerabilidade, Clesio pede mais policiamento na região, com uma ronda mais ostensiva da Polícia Militar do DF. "Poderia ter uma viatura parada no centro de Taguatinga, que inibiria bastante essas coisas, porque a gente não pode fazer nada. Não tem uma hora certa para ocorrer os crimes, mas à noite se torna mais perigoso", afirma o funcionário.

Ao lado, em uma loja de produtos médicos e hospitalares, um roubo ocorrido este ano chamou a atenção da subgerente Raquel Ferreira dos Santos, 32. Segundo ela, um homem quebrou o vidro da loja, entraram pelo teto e levaram celulares, produtos diversos e dinheiro.

Bárbara Messias presenciou um assalto em um ponto de ônibus (foto: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Com a revitalização do espaço em frente à loja, Raquel espera que o movimento de clientes melhore após a retirada dos tapumes que cercavam a construção do boulevard. "A gente ficou escondido muito tempo aqui", reclama. Para se sentir mais segura, ela pede mais policiamento próximo do comércio. "Devia ter posto policial, que iria intimidar um pouco. É muito inseguro ter que vir trabalhar. Viemos na confiança de Deus, mas com segurança nenhuma", sugere.

A advogada Bárbara Maria Messias, 25, que mora em Taguatinga Norte, quase foi vítima de um assalto em um ponto de ônibus do boulevard há pouco tempo. "Entrei no ônibus de manhã, me sentei e uma mulher me disse para guardar o celular porque tinham acabado de roubar o telefone de uma moça na parada. Fiquei assustada e guardei", lembra.

O que diz a SSP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), houve redução nos crimes de furto e roubo a transeunte, e furto e roubo em comércio, em Taguatinga, que abrange a região central da cidade. De janeiro a agosto de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, foi registrada uma queda de 200 ocorrências de furto a pedestre para 166. A diminuição foi de 17%.

O roubo a pedestre também reduziu no período. A diminuição foi de 10,7%, indo de 1,1 mil registros para pouco mais de 1 mil. Em relação ao roubo em comércio, a redução foi de 41,7 % de janeiro a agosto de 2023 em comparação ao mesmo período do ano passado. Os casos caíram de 48 para 28. Sobre o furto em comércio, a redução foi de 11%: 387 para 346 ocorrências.

Em nota, a Polícia Militar garante que, nos últimos 60 dias, quatro ocorrências foram registradas para o local — três delas foram de furto de material de empresa privada e uma de roubo de celular. “O centro de Taguatinga está na fase final de reforma, e, muito já se tem feito em relação à segurança: melhoria na iluminação, retirada de lixo e intensificação do policiamento”, elenca.

A corporação acrescenta que existe uma viatura que fica na área central na entrada do Túnel Rei Pelé para prevenção e atendimento de ocorrências. Por fim, a PMDF assegura que vem conseguindo reduzir o crime de roubo e furto em Taguatinga.