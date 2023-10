Brasilienses participam de evento para mentes brilhantes, na África do Sul

As startups brasilienses vêm ganhando cada vez mais espaço no cenário internacional. Um exemplo notável disso é que quatro empresas de Brasília estiveram na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, para a Innovation Summit 2023, que atraiu empreendedores, inovadores e mentes brilhantes de todo o mundo entre os dias 27 e 29 de setembro.

As empresas brasilienses Br.ino, Ideia Space, Atlantis Technologies e Semáforo do Corpo foram os nomes notórios neste evento internacional, representando com destaque o ecossistema empreendedor da capital brasileira. Foram três dias intensos de evento, com painéis de discussão, workshops, palestras, exposições, eventos de networking e entretenimento de alto nível. Com um enfoque especial em inovação, tecnologia e empreendedorismo, a iniciativa serviu como um ímã para startups visionárias que aspiram expandir as fronteiras de seus países de origem.

Esta é a primeira vez que startups do quadradinho tiveram a oportunidade de brilhar na Cidade do Cabo, estabelecendo conexões com o continente africano. A comitiva, organizada pelo Instituto Jovem Exportador (Ijex), contou com apoio e financiamento do governo da África do Sul, por meio da Technology Innovation Agency (Tia), bem como do Sesc do DF e o Sebrae do Pará.

O presidente do Ijex, Ronan Pires, conta que o mercado africano tem feito grandes investimentos para que empresas brasileiras possam se instalar e desenvolver as suas soluções por lá. "Essas startups vão poder contribuir com o desenvolvimento socioeconômico junto com as empresas sul-africanas". Para ele, o benefício da internacionalização das empresas brasilienses é ter novos mercados para validarem seus produtos e serviços.

O Innovation Summit é uma iniciativa que visa fomentar a inovação e promover a colaboração global. Com olhos voltados para o futuro, já se anuncia que o evento ocorrerá novamente em 2024, e o espaço do Brasil no evento promete se tornar um dos epicentros mais vibrantes da inovação. A aproximação entre o Brasil e a África do Sul, por meio da edição deste ano do evento, não apenas ampliará horizontes para as startups brasilienses, mas também fortalecerá laços e abrirá portas para um futuro de colaboração e inovação entre os dois países.

Startups

O proprietário da Atlantis Technologies, Eduardo Maximiano, que desenvolve produtos nas áreas de defesa e aeroespacial, conta que, para a startup, foi uma experiência sem igual poder participar de uma missão Internacional, além dos contatos fantásticos e do alto nível da comitiva. "Abriu portas para operações com investidores e com o governo sul-africano, sendo uma experiência e um novo mercado sensacionais para os nossos produtos."

Leonardo Souza é proprietário da Ideia Space, empresa que fomenta missão espacial para adolescentes do ensino médio, e conta que saiu da África do Sul com a perspectiva de abrir uma unidade no país. "Participar deste programa ampliou os negócios para minha empresa que já tem um propósito internacional, e a vinda para a África acabou ampliando ainda mais os negócios", relata.

Rafael Mascarenhas, da Br.ino, de robótica educacional, conta que a missão foi muito proveitosa para a startup porque abriu as possibilidades de estabelecer parceiros chaves para conseguir levar os produtos para outros continentes. "Para além dessa parte de exportação, a gente também teve a possibilidade de construir conexões e intercâmbios tecnológicos que a gente espera fazer dentro de um futuro próximo", diz Rafael.