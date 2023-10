Funcionários desviaram R$ 50 mil em mercadorias para montar distribuidora

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) desencadeou, nesta quinta-feira (5/10), a operação Cargo Theft e cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra o funcionário de uma conveniência acusados de desviarem R$ 50 mil em mercadorias.

A loja fica situada em Sobradinho e, segundo as investigações, um funcionário, abusando da relação de confiança profissional, desviou cargas de bebidas alcoólicas e repassou as mercadorias para um segundo investigado, que por sua vez, montou uma distribuidora de bebidas na mesma região.

Na tentativa de ocultar os desvios, o funcionário também fraudava o sistema de contabilidade da empresa retirando sempre uma unidade no momento em que as mercadorias davam entrada no estoque, revelaram as investigações.

Na operação desta quinta-feira, a PCDF recuperou parte da mercadoria desviada. Os suspeitos prestaram depoimento e confessaram o crime. Eles vão responder por falsidade ideológica (várias vezes), furto qualificado (várias vezes), bem como receptação qualificada.