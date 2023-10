Dia Internacional da Saúde Mental será comemorado neste sábado (07/10)

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (SEAC) do Distrito Federal realizará neste sábado (7/10), das 9h às 14h o evento Cuide-se, no Estacionamento 11 do Parque da Cidade. A iniciativa tem como propósito incentivar o cuidado com a saúde, em comemoração ao Dia Internacional da Saúde Mental.

“O objetivo da iniciativa é fazer com que a comunidade entenda que é necessário olharmos para a condição da saúde psicológica. Assim como cuidamos do corpo, precisamos cuidar da mente”, conta Clarissa Roriz, Secretária de Atendimento à Comunidade, sobre a ideia da iniciativa. “Muitas pessoas hoje sofrem de depressão ou doenças que afetam sua disposição no trabalho, na vida social e principalmente em seu bem estar diário. Quando o estado promove ações como o “CUIDE-SE”, nós repassamos para a sociedade que existem formas de prevenção”, complementa.

Campanha Cuide-se tem vagas até 7 de outubro (foto: Divulgação/SEAC)

Estão programadas para serem realizadas o evento atividades como meditação guiada voltadas ao relaxamento, autoconhecimento, que permitem identificar se algo está errado, musicoterapia, yoga, acupuntura, auriculoterapia, psicologia junguiana, nutrição comportamental, reiki e massagens, bem como terapias individuais e coletivas. Além disso, haverá a distribuição de vacinas contra a covid-19 (monovalente e bivalente) e influenza, para a população a partir de 12 anos.

O evento tem entrada franca. Para participar é necessário realizar a inscrição que pode ser feita na hora, ou antes, por meio do telefone de número (61) 34254757.

Por: Débora Oliveira e Raquel Lima*, estagiária sob a supervisão de Hylda Cavalcanti