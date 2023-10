Show do U2 em Esfera de LED viraliza; saiba quanto custam os ingressos

O grupo irlandês U2 realizou, no último fim de semana, os primeiros show da residência física na Sphere, novo local de apresentação em Las Vegas, nos Estados Unidos, e que seu exterior é a maior tela de LED do planeta.

O concerto viralizou nas redes sociais por conta das imagens nas telas que foram refletidas por todo o show. Mas quanto custa um ingresso para presenciar o espetáculo ao vivo?

Para o show que ocorrerá na noite desta quinta-feira (5/10), o ingresso mais barato disponível custa US$ 744 dólares (o equivalente a R$ 3.847,08, na cotação atual) na parte inferior da esfera.

Os outros valores dos ingressos variam entre US$ 750 (R$ 3.878,10) e US$ 5.058 (R$ 26.153,91) dependendo de qual posição de cadeiras preferir. Locais mais altos tem ingressos mais caros porque são aqueles em que dá para ter uma experiência completa da tela de LED.

A Sphere faz parte do resort The Venetian, um dos maiores hotéis de Las Vegas, que também oferece um pacote com hospedagem e o ingresso para o show.

Os valores variam, mas, com um ingresso mais simples, o valor fica US$ 956,45 para cada (R$ 4.945,61), considerando uma hospedagem para duas pessoas e US$ 1.776,45 (R$ 9.185,67), com o valor de ingresso VIP.

Confira trechos do show do U2: