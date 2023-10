Secretaria promove evento com meditação guiada, musicoterapia e outros

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (SEAC-DF) realizará neste sábado (7/10) um evento especial pelo Dia Internacional da Saúde Mental, no Parque da Cidade. A ação visa incentivar o cuidado com a saúde.

O encontro é gratuito e aberto ao público. As pré-inscrições podem ser realizadas por meio do telefone da SEAC: (61) 3425-4757. Contudo, caso alguma das oficinas esteja com vagas, interessados poderão participar sem ter realizado cadastro prévio.



A iniciativa ocorrerá das de 9h às 14h, no Estacionamento 11 do Parque da Cidade. Dentro da programação do evento terá oficinas de meditação guiada, musicoterapia, yoga, acupuntura, auriculoterapia, psicologia Junguiana, nutrição comportamental, reiki, massagens, terapias individuais e coletivas, entre outras.

Ademais, haverá vacinação contra a covid-19 (monovalente e bivalente) e influenza para a população a partir de 12 anos.