Arquitetos conectam os interiores das residências com o verde

Natureza, vegetação e lar. Pode não parecer, mas esses componentes são essenciais na residência. O Correio Talks esteve presente, mais uma vez, na 31ª edição da CasaCor Brasília, com o tema Tendências na decoração: design orgânico e elementos naturais. A conversa com a jornalista Sibele Negromonte, mediadora do evento, nesta quinta-feira (5/10), contou com a participação dos arquitetos Ney Lima e Walléria Teixeira.

Trazer a parte externa para o lado de dentro. Respirar um ar mais puro, descansar em uma imagem que não esteja sendo representada pelos materiais de sempre. Afinal, essa relação tem se tornado cada vez mais espontânea e requisitada, em especial nos últimos anos. Em uma espécie de trabalho conjunto, os dois arquitetos, apesar de estarem em escritórios diferentes, desenvolvem projetos em formato coworking. Além disso, apresentam várias mostras em parceria.

Este ano, na CasaCor, não foi diferente. Com o espaço Casa Conectada, ambos trouxeram a importância de ressaltar o verde nas imediações do lar. Walléria, arquiteta e proprietária do Studio WT, acredita que é necessário estabelecer um vínculo com o natural. "A gente trabalha muito materiais naturais. Então, se você for no espaço, a gente tem madeira, plantas, verde, pedras naturais", descreve.

Para a profissional, o pós-pandemia provocou essa transição, que já caminhava a passos curtos. Poder trazer o verde para dentro de casa, conectar-se com a natureza e designar um lugar para relaxar, dentro da residência mesmo. Esses componentes de tom vegetativo, segundo Walléria, conseguem ser inseridos em qualquer área. "Na área de serviço, na cozinha, ou na sala de estar, até em quartos, a gente pode usar muito", acrescenta a especialista.

Mais natureza

Na visão de Ney Lima, o ideal é conectar espaços e dar prazer ao morador. O verde veio para agregar, trabalhar com um jardim mais horizontal. Outro ponto importante são as plantas usadas nos projetos dos dois. "Um experiencial que trouxemos essa semana é a kokedama, que pode ser suspensa, presa no teto, em formato de adorno", explica o arquiteto.

Os dois pensaram minuciosamente na questão orgânica, bem como no megajardim, no aspecto da biofilia e na integração do exterior com o interior. Esse lado, de fora para dentro, foi essencial para a conclusão do trabalho. "Trouxemos vários elementos como peças de designers, texturas de tecidos diferentes, essa experiência do toque, essa sensação; o ambiente tem que trazer essa vivência. A vegetação, a madeira, o efeito da iluminação, são esses os componentes que trazem esse sentimento de bem-estar e aconchego", cita Ney.

Essa afinidade com o natural, o universo particular da casa voltado para o jardim. Facetas que tendem a perdurar e ganhar, cada vez mais, o pensamento do cliente na hora de elaborar projetos residenciais. Para se sentir abraçado e confortável, essa ideia é fundamental, como descreve o arquiteto. Inclusive, torna-se um percurso para todos os campos, do mobiliário até a arquitetura, o formato orgânico virou charme e tendência. Em casas automatizadas, mais conectadas e funcionais, o lema também é o mesmo.

Ambientes premiados

Em sua 6ª edição, o Prêmio do Correio Braziliense, em parceria com a CasaCor Brasília, busca reconhecer os melhores projetos de decoração assinados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas que participam da mostra.

Além de destacar a criatividade, a premiação tem como objetivo prestigiar os talentos e incentivar os principais destaques e inovações do segmento. Serão quatro categorias de ambientes com votação aberta do público: Sonho de Quarto, Sonho de Sala, Sonho de Cozinha e Sonho de Banheiro. Este ano, o Prêmio conta com o patrocínio da Quadra Interior Design e o apoio do Grupo Lig. Visite a mostra e vote nos seus ambientes favoritos até 22 de outubro.

Para conhecer os projetos, acesse aqui.