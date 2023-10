‘Sextou’ com o tempo abafado, tendência de nebulosidade e um sol, digamos, mais tímido. A previsão para esta sexta-feira (6/10) é típica para outubro, que concentra uma quantidade maior de chuvas do que setembro. Essa variação — ora calor, ora trovoadas, ora rajadas de vento — também é reforçada pela primavera, estação de transição entre o frio seco do inverno e as chuvas e o calor do verão, conforme explicou Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Distrito Federal, a temperatura mínima, registrada na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, foi de 18ºC; a máxima pode chegar a 32ºC. No Plano Piloto, a mínima foi de 19ºC e pode bater os 30ºC, nas horas mais quentes do dia.

Já a umidade máxima fica em torno dos 95% e mínima, dos 40%, no DF. Em Brasília, a máxima pode bater os 90% e a mínima, os 45%. Os ventos se mantêm de fracos a moderados. Há possibilidade de chuvas isoladas ainda pela manhã. No fim da tarde e no início da noite, as pancadas podem ser mais intensas, com trovoadas e rajadas de ventos.