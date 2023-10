Final de semana: população poderá se vacinar em 27 locais do DF

A vacinação será ampliada neste fim de semana no Distrito Federal. No sábado (7/10) serão 27 locais de atendimento e, no domingo (8/10), dois pontos de vacinação. Em ambas as datas, serão disponibilizados imunizantes para todas as faixas etárias, abrangendo bebês até idosos. Estarão disponíveis doses contra covid-19, gripe e outras doenças (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio), conforme o calendário de vacinação. A única exceção é a BCG, que tem dias e horários específicos para aplicação.

Entre os locais de vacinação, no sábado, haverá equipes da SES-DF no Parque da Cidade (estacionamento 11), no desfile cívico do aniversário de 63 anos do Gama, em mercados de Ceilândia, em escolas de Ceilândia e Sobradinho, na Casa do Menino Jesus do Gama, no condomínio Nova Canaã e nos shoppings Recanto (Recanto das Emas) e Venâncio (Setor Comercial Sul). Também haverá atendimento em 17 unidades básicas de saúde (UBSs). Mais informações podem ser obtidas no site da SES-DF.

No domingo, a vacinação ocorrerá em um atacadista em Taguatinga e em uma igreja em Ceilândia. A lista completa com horários e endereços está disponível no site da secretaria. A principal estratégia para ampliar a cobertura vacinal tem sido levar os imunizantes a locais públicos, quando as equipes vão a locais de grande circulação de pessoas. Já foram mais de 200 ações do tipo realizadas ao longo do ano, além de cerca de 400 escolas visitadas que receberam iniciativas de vacinação.



* Com informações da Agência Brasília

