A primeira edição de 2023 do evento Poucas e boas - arte e design inicia a temporada de bazares de fim de ano com charme e muita elegância. O evento será realizado neste sábado (7/10) e domingo (8/10), no Restaurante Cura, no Jardim Botânico de Brasília. Ao todo, 14 participantes levarão produtos cheios de bossa para quem deseja dar ou presentear-se com peças de design exclusivo.

O evento é uma iniciativa das artistas Monica Menkes, Ceci Sato e Fátima Bueno. Elas criaram um gathering de arte e design em seus próprios ateliês, em uma época em que ninguém fazia isso. Com o passar do tempo e o amadurecimento da proposta, os idealizadores sentiram que era hora de parar e repensar o modelo. O grupo cresceu e foram se aprimorando aos poucos e se motivando para organizar uma edição especial.

Para 2023, os organizadores aceitaram um novo desafio: levar o poucas e boas para fora do Lago Norte. “Sair de nosso bairro, nossos ateliês, longe dos clientes que já temos é um desafio, mas que nos torna mais fortes”, conta Mônica.

“Vamos mostrar nossa arte e design em outro lugar de Brasília. Nosso evento ainda é um dos melhores da cidade, nossa curadoria é boa, temos olhar é criterioso. Mas, ao mesmo tempo, somos flexíveis, abertos a novos participantes e a novas ideias, sem perder a nossa personalidade”, destaca.

O evento conta com artistas renomados, entre eles, Paulo Lobo, que produz peças inspiradas na fauna e flora, Juliana Sato com diversas formas de expressão por meio das artes, da arquitetura, cenografia, design, cerâmica, móbiles, produtos lúdicos e até brechó. Também estarão presentes a versatilidade e criatividade de Rose Michelson, com bordados em tecidos artesanais, usando linhas de algodão, seda e linho, adicionando contas e sementes brasileiras a suas almofadas e mantas únicas.

Quem estiver presente no evento poderá ver a BSB Memo com produtos cheios de arquitetura, urbanismo e design, Laura Biato com louças, azulejos, joias e peças de decoração. Maria Cobogó, com uma confraria das letras, que é uma associação formada por cinco amigas que têm em comum, o amor à língua portuguesa e a vontade de criar, assim como pontos de suas trajetórias, que convergem na literatura.

Tem também Aurora Decor que vai mostrar como vestir uma mesa com elegância e bom gosto, a Fazendo Seu Mundo Melhor, que tem o propósito de criar uma sociedade melhor, auxiliando as pessoas a transformarem suas vidas e a realizar sonhos e Emiliano Cerâmicas que apresenta o amor pelas cores, suas sutilezas, contrastes e combinações harmoniosas é a principal inspiração e Thelma Aviani, autora de joias autorais modernas e cheias de estilo.

Gastronomia

Para receber o evento Poucas e boas - arte e design, o restaurante Cura oferece uma alimentação saudável, com muito sabor e beleza. O restaurante está localizado dentro da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília e sua proposta é de um espaço de convivência, troca de experiências, reflexão e exposição das criações de amigos e frequentadores.



A criadora Cristina Roberto trouxe para o cardápio o conhecimento ancestral da ayurveda e da culinária indígena.

Serviço:

Poucas e boas – arte e design

Local: Restaurante Cura no Jardim Botânico de Brasília

Dias: 7 e 8 de outubro (sábado e domingo)

Horário: das 10 às 17h

Contato: @poucaseboas.arteedesign