Primeira feira LGBTQIAP+ acontece neste domingo (8/10) em Taguatinga

A primeira feira LGBTQIAP+ acontece neste domingo (8/10), no Sesc em Taguatinga Sul, das 9h às 20h. O evento está sendo realizado de forma inédita cidade, primeira a fazer a feira, que anteriormente aconteceu em São Paulo.

Além das atrações inéditas, serão distribuídos kits de Profilaxia pré-exposição ao HIV (Prep) e haverá vacinação. A feira de empreendedorismo, contará com apresentações de artistas locais LGBTQIAP+ como as drags Melina Imperia e Alice Bombom e dos cantores regionais Maba, Ferdi entre outros. Haverá ainda uma emocionante “Batalha de Vogue”.

Os torneios esportivos incluirão uma partida de LGBTQIMADA (queimada) e futebol. Durante a feira, acontece também o 6° Encontro de Escritores LGBTQIAP+ e o 2° Encontro de Psicólogos LGBTQIAP+, proporcionando espaços adicionais para expressão e diálogo.

Festival

O Festival OrgulhoTagua é uma realização do Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos - CentroDH, com a co-produção do Estruturação-Grupo Lgbt+de Brasília, apoio do Sesc/DF e fomento da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (Secec).

Local: SESC Taguatinga Sul

Para mais informações, entre em contato com:

Michel Platini

Telefone: 61 98141-3113

Rafael Lira: 61 99907-3113

Email: contato@centrodh.org