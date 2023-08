Cidade Estrutural recebe festival Ballroom, com temática LGBTQIAP+

Lara Oliveira*

Festival de Territórios Ballroom celebra a diversidade e a comunidade LGBTQUIAP+ - (crédito: Webert da Cruz)

A Cidade Estrutural recebe o primeiro festival que celebra a diversidade de gênero e sexualidade. O Festival Territórios Ballroom traz essa proposta com ações voltadas para membros da comunidade LGBTQIAP+ da periferia. Com dança voguing, autoconhecimento e cultura Ballroom, o festival começou na última quinta-feira (17/8), no Galpão Cultural da Cidade Estrutural, a partir 17h, e se estende até domingo (20/8).

A Cultura Ballroom é um movimento artístico e social que surgiu no Harlem, Nova York, no final do século 19 e se estendeu ao longo do século 20, como uma expressão de resistência da comunidade LGBTQIAP+ ao redor do mundo. Foi criada e difundida por pessoas pretas, trans e latinas que buscavam um lugar de acolhimento, celebração e empoderamento ao desafiar o racismo e a transfobia dos concursos de beleza da época.

O principal propósito do Festival Territórios Ballroom é unir arte, cultura, educação e saúde em um ambiente de acolhimento, transformação e empoderamento. O diretor artístico do festival, Ronnalty Cordeiro, conta, em entrevista ao Correio, que é um momento para abrir portas para a comunidade LGBTQIAP+ periférica. "Esse acontecimento diversifica e traz à tona a pluralidade cultural da Cidade e, principalmente, a importância de mais iniciativas e festivais que colorem a nossa cidade e ressignificam os olhares e preconceitos sobre nossa comunidade", afirma Ronnalty.

Ele ainda diz que a maior expectativa é difundir a cultura ballroom entre as cidades do DF. “A gente espera promover um intercâmbio cultural no DF, além de criar e de unir a arte, a cultura, a educação e principalmente a conscientização sobre saúde sexual, especialmente sobre a infecção do HIV e as formas de prevenção, criando um espaço de acolhimento e transformação mesmo”, finaliza Ronnalty.

Durante os quatro dias do festival ocorrerão atividades como rodas de conversa e oficinas sobre diferentes aspectos da cultura ballroom. O evento ainda trará diálogos sobre capacidade transformadora da arte, consciência corporal com a dança voguing e espaços de conscientização sobre o respeito à vida de pessoas vivendo com HIV também estão na programação. O evento é gratuito e conta com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF).



Confira a programação completa;

Segundo Bloco: sexta-feira (18/8)

Rodas de Conversa e Oficinas diversas

17h00: Pocket Show com Aurora de Abloh

17h30: Roda de Conversa: HIV/AIDS, Saúde Sexual e a Juventude com

Guajá Onijá, Vênus Cyclone e Bruno Daloy

19h30: Coffee Break + Networking

19h40: Oficina 4 - Old Way: Celebrando as Raízes com Kaled Laffond

20h30: Oficina 5 - New Way: Quebrando Barreiras com Iago Hands Up

21h20: Oficina 6 - Vogue Femme: Celebre a travestilidade com Daniele

Eros Etérea

22h00: Dinâmicas de Batalha

Terceiro Bloco: sábado (19/8)

Super Ball Fenomenal Kunt Edition - Celebrando a Cena KIKI

18h00: Abertura + Roll Call

18h30: Batalhas

Categorias:

1 - BRAZILIAN RUNWAY APT: R$ 200 + GP

2 - BEGINNERS: R$ 200 + GP

3 - OLD WAY x NEW WAY (WITH A PROP): R$ 200 + GP

4 - BATEKOO: 200 R$ + GP

5 - VOGUE APT (UP IN PUMPS): R$ 200 + GP

23h00: Encerramento

Quarto Bloco: domingo (20/8)

Posithiva Ball Mainstream Scene - Celebrando vidas positivas

18h00: Abertura + LSS

18h30: Batalhas

Categorias:

1 - VOGUE PERFORMANCE: R$ 200 + GP

2 - RUNWAY APT: R$ 200 + GP

3 - PALÁCIO DAS PRINCESAS wREALNESS: R$ 200 + GP

4 - BEST DRESSED: R$ 200 + GP

5 - HANDS PERFORMANCE x ARMS CONTROL: R$ 200 + GP

6 - TAG TEAM COM PERFORMANCE: R$ 200 + GP

23h00: Encerramento

Serviço

Festival Territórios Ballroom

Sexta (18/8), sábado (19/8) e domingo (20/8), a partir das 17h, no Galpão Cultural da Cidade Estrutural. O evento é gratuito e de classificação livre para todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel