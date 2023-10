DNA: Projeto disponibilizará testes de paternidade gratuito no Gama

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) vai promover, nesta quarta-feira (11/10), a 2ª edição do evento Paternidade Responsável, que realiza testes de DNA sem custos para a população em situação de vulnerabilidade. A ação ocorrerá das 9h às 16h, no estacionamento do Restaurante Comunitário do Gama. Para o atendimento, é necessário fazer um pré-agendamento por telefone. O projeto, que existe desde 2013, já realizou 1.097 testes de DNA.



Realizada pela Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal (Suap/DPDF), a ação tem o objetivo de atender, extrajudicialmente, as demandas relacionadas à investigação de material genético sem custo aos interessados, desde que haja comum acordo das partes. Com isso, o evento busca a redução da quantidade de pessoas que não têm o nome paterno no registro de nascimento e a promoção da solução consensual de conflitos.

Segundo a DPDF, as estatísticas mostram uma grave violação ao direito de conhecer a própria origem e ascendência, além do direito ao afeto, à convivência e direitos decorrentes do dever de solidariedade familiar. De acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, das 32.974 crianças que nasceram no DF em 2023, 1.929 não foram registradas com o nome dos pais nas certidões de nascimento.

Paternidade Responsável

Além da disponibilização dos testes de DNA, o projeto Paternidade Responsável também tem como objetivo promover a efetividade da Justiça, reduzindo as despesas com a movimentação do Estado com o Poder Judiciário e promovendo a pacificação social. A iniciativa evita ainda a morosidade do processo. A ação contará com o apoio da van da Defensoria Pública do DF para os atendimentos.

A investigação de paternidade após a morte do suposto pai também é realizada pelo projeto. Nesses casos, por questões genéticas, é importante a coleta do material de três familiares consanguíneos (pais, irmãos e filhos reconhecidos do falecido), sendo, obrigatoriamente, um do mesmo sexo do suposto filho para a realização do exame de DNA.

Exames de DNA gratuitos

A Defensoria Pública do Distrito Federal passará a oferecer exames gratuitos de DNA de forma semanal a partir da próxima quinta-feira (19/10). O laboratório responsável pela coleta estará na Suap, no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, das 13h às 18h, sempre às quintas-feiras.

A iniciativa também integra o programa Paternidade Responsável. Para receber atendimento, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: Documento de identificação com foto; CPF; Comprovante de residência; Certidão de nascimento do filho; Certidão de óbito, caso o suposto pai seja falecido; Declaração de hipossuficiência econômica (preenchida e assinada); Formulário autorizativo para a realização do exame de DNA (preenchido e assinado).

Ao todo, existem cinco formulários autorizativos que devem ser assinados pelos interessados e pelo defensor público responsável pelo atendimento. Cada um dos tipos se adequá a diferentes casos. Tanto a declaração de hipossuficiência quanto os formulários autorizativos estão disponíveis no site da DPDF.

Serviço

Projeto Paternidade Responsável

Data: Quarta-feira (11/10)

Horário: 9h às 16h

Local: Estacionamento do Restaurante Comunitário do Gama, no Setor Central, Área Especial, Complexo Esportivo do Gama – Estádio Bezerrão

Contato para pré-agendamento: (61) 98240-3934 (somente WhatsApp) e (61) 2196-4324 (somente ligação).

Com informações da Defensoria Pública do DF

Saiba Mais Cidades DF Colisão entre carro e moto deixa gestante ferida na Epia

Colisão entre carro e moto deixa gestante ferida na Epia Cidades DF Tempo no DF: semana começa com máxima de 32°C e chances de chuvas

Tempo no DF: semana começa com máxima de 32°C e chances de chuvas Cidades DF Justiça aceita denúncia e torna réu dentista acusado de estuprar paciente