Tempo no DF: semana começa com máxima de 32°C e chances de chuvas

Os brasilienses devem encarar mais um dia com nebulosidade e chances de chuvas no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não se descarta a ocorrência de chuvas na manhã desta segunda-feira (9/10). No entanto, há maior possibilidade de precipitação no período da tarde, podendo ser acompanhada de rajadas de vento e trovoadas. Apesar disso, a temperatura máxima deve chegar a 32°C, deixando o dia quente e abafado.



Meteorologista do Inmet, Heráclio Alves destaca que o dia começou com o céu com bastante nebulosidade. “Dia abafado e não se descartam chuvas isoladas no período da manhã”, ressalta o especialista. Além disso, para a parte da tarde, é possível que ocorram chuvas mais fortes com trovoadas e rajadas de ventos. “Conforme a temperatura aumenta, vai se intensificando a nebulosidade e as chances de ter essas pancadas de chuvas e deixa o dia mais abafado”, completa Heráclio.

No período da tarde, a temperatura máxima pode chegar a 32°C no DF. Na região do Plano Piloto, os termômetros devem marcar em torno de 30°C. A mínima registrada pelo Inmet foi de 19°C em Águas Emendadas, enquanto na parte central da cidade foi de 20°C. Já a umidade relativa do ar ficou em 90% pela manhã, podendo chegar a 35% nas horas em que a temperatura estiver mais alta.

De acordo com o Inmet, a semana deve manter sem mudanças. “Essas pancadas de chuvas no período da tarde começam a ser mais frequentes, mas as chances maiores são entre segunda e quarta-feira”, comenta Heráclio. “Em relação às temperaturas, elas seguem em elevação ficando entre 32°C e 34°C. É justamente esse calor em conjunto com a umidade que aumenta a nebulosidade e provocam essas chuvas”, explica.