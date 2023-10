Otimistas, lojistas esperam vender R$ 173 milhões até o Dia das Crianças

O comércio está com expectativas positivas de crescimento nas vendas para o Dia das Crianças deste ano. A pesquisa de mercado realizada pelo Instituto Fecomércio revela que cerca de R$ 173 milhões podem ser injetados na economia do DF com o crescente movimento pessoas nas lojas em busca de presentes para a garotada.

A intenção de compras também é positiva. De acordo com o levantamento, mais de 67% dos clientes pretendem presentear. O setor espera um crescimento médio de 21,45% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

A pesquisa de mercado da Fecomércio mostra ainda que mais de 95% dos lojistas afirmaram que os preços não vão mudar durante o feriado. Não é o que Thamires Pereira, de 36 anos, verificou ao passar a tarde de ontem à procura de brinquedos, tênis e chuteira para o filho Felipe, de sete anos. "Eu achei os preços mais altos do que no ano passado e não encontrei tanta variedade. Comparando lojas de brinquedo, os preços não estão variando tanto", ela explica.

Para comprar, a mãe costuma procurar pelo que o filho solicita. "Pela idade, é uma criança que já diz o que quer. A gente procura, realmente, se vai ter ou não o brinquedo que ele quer", conta. Esse ano, a mãe pesquisa os preços das cartas de baralho estampadas com Pokemon, a pedido de Felipe.

No caso de Marcelo Reinaldo de Sousa, 46, o pai optou por surpreender o filho com uma nova bicicleta. "O presente geralmente sou eu quem escolhe, e eu sempre acerto", orgulha-se. O assistente financeiro também percebeu uma alta nos preços em relação ao ano passado. "Eu notei que teve reajuste bem significativo". Marcelo revela ter visitado cinco lojas no mesmo dia até encontrar um produto com qualidade compatível ao valor cobrado.

Outra pesquisa realizadas pela Econsult e AD&M mostra que, entre os varejistas entrevistados. De acordo com o Sindivarejista, essas pesquisas também apontam que bonecas e bonecos são os presentes mais procurados por consumidores, com 48% das intenções de compra, seguidos por roupas, aviões e carros de brinquedo. Além disso, quase 57% dos compradores esperam adquirir mais de um presente com uma média de gastos igual a R$ 181,16.

Expectativa

A gerente Raiz Melissa Pena trabalha diretamente com o público infantil, com a venda de maquiagem para crianças. Ela constata que a movimentação dos clientes tem se intensificado nesses dias que antecedem a data comemorativa. "A nossa loja é nova. Temos dois meses de loja, então é o nosso primeiro Dia das Crianças aqui. A gente já viu o movimento aumentando neste fim de semana e estamos com a expectativa que, realmente, cresça ainda mais", projeta.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o otimismo se deve a diversos fatores. "Temos um cenário ligado à melhoria no nível de emprego no DF, aliado à redução da inflação, às duas reduções consecutivas da taxa selic e aos reajustes salariais nos setores público e privado", expõe.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Fatores atrativos

Desconto/Promoção 47,79%

Qualidade do produto 22,71%

Bom relacionamento 11,21%

Novidades 7,37%

Facilidade no pagamento 5,9%

Conveniência na localização 1,47%

Agilidade 0,29%

Previsão de movimento nas lojas

Dias

Sábados 32,92%

Sextas 17,96%

Domingos 16,90%

Horário

Tarde 58,4%

Manhã 22,7%

Noite 18,9%

Instituto Fecomércio/DF