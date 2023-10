Com muita música, animação e interatividade para fazer a alegria da criançada, o teatro musical Turma do Caracol — As 4 estações faz uma parada em Águas Claras. O maquinista Caracol convida o público para passear pelas quatro estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Ao todo, serão duas apresentações abertas ao público, uma no feriado de quinta-feira (12/10), dia das crianças, às 11h, e outra no dia 14 de outubro, às 17h, no auditório da Escola Atual. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos e a classificação indicativa é livre.

O grupo Turma do Caracol é formado por uma família de artistas. São eles o artista plástico, ilustrador e compositor André Cerino, que idealizou o projeto, a escritora Maria Amélia Elói, e as filhas Luana Lis e Mariana Flor. O projeto começou com o interesse das filhas pelos pequenos animais do jardim.

A Turma do Caracol possui uma longa história de apresentação em escolas, além de participar de festas literárias como a Feira do Livro de Brasília, a Festa Literária do Sesc e a Flipiri, de Pirenópolis. O grupo tem mais de 60 músicas gravadas, disponíveis nas plataformas de áudio e no canal @turmadocaracol, do Youtube, que contém clipes musicais e historinhas com mais de 4.500 inscritos.

O espetáculo, que dura cerca de 50 minutos, tem música, dança, brincadeiras e projeção multimídia de videoclipes animados da Turma do Caracol. As letras das músicas destacam curiosidades sobre os animais, ensinamentos de preservação ecológica, harmonia e bem-estar coletivo, de forma bem-humorada e de ritmos variados.

No palco, um grande boneco de pelúcia do personagem Caracol e mais quatro atores se apresentam com guarda-chuvas coloridos, fantoches e outros objetos que compõem o cenário e o figurino. Durante o mês de agosto, o grupo fez nove apresentações para alunos das escolas CEISC e Escola Classe 18, em Taguatinga; Cepi Macaúba, no Areal; e EC CAVP, em Vicente Pires.

Serviço

Teatro Caracol

Quinta-feira (12 /10), às 11h, e 14 de outubro, às 17h, no Teatro da Escola Atual (Praça Pardal, Águas Claras). Classificação livre. Ingressos gratuitos mediante retirada no link.