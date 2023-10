Mulher é presa após abandonar a filha de 6 anos trancada em casa

Uma mãe foi presa em Vicente Pires, após abandonar a filha de seis anos, trancada dentro de um quarto da casa onde as duas moravam. O caso ocorreu por volta das 8h deste domingo (15/10).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionados para averiguar uma denúncia de abandono de incapaz. Quando a equipe chegou ao local, foi constatado que a criança estava sozinha na residência. Os militares foram informados por vizinhos da família que a situação era recorrente, a mulher costumava deixar a menina sozinha e, que, na sexta-feira (13/10), ela saiu e não havia retornado até aquele momento.

Da janela do quarto, a criança informou aos policiais que estava com fome, pois não comia nada desde sexta-feira.

A PMDF fez contato telefônico com a mãe da criança, ela chegou à residência em 20 minutos e explicou que havia ido à uma festa e dormido na casa de uma amiga. Questionada a respeito de quando iria retornar, ela não soube informar.



Mãe e sua filha foram encaminhadas até a 8ª Delegacia de Polícia (SCIA). A mulher foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. Os policiais entraram em contato com a conselheira tutelar de Vicente Pires, que solicitou apoio do órgão até um centro de acolhimento em Taguatinga, para onde a criança foi levada temporariamente.

De acordo com a PMDF, a menor ficará no lar temporário até que uma solução seja apresentada pela mãe.