Policia prende homem que atirou em servidor em briga de trânsito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu um homem em fragrante, nesta segunda-feira (16/10), um suspeito de atirar contra um servidor público de 50 anos. O crime aconteceu neste domingo (15/10), em uma briga de trânsito no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O homem também vai responder por porte ilegal de arma.

De acordo com a família da vítima, ele está internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília, consciente e orientado. Ainda de acordo com familiares, os médicos avaliam se há a necessidade de o servidor passar por uma cirurgia no braço, onde a bala ficou alojada, após perfurar o pulmão dele.

Outro caso

No dia (6/10), outra pessoa também foi baleada durante uma briga por uma vaga de estacionamento, na CNA 3, em frente à Praça do DI, em Taguatinga. A confusão começou depois que um coronel reformado do Exército foi fechado por outro veículo enquanto retirava o carro da vaga. O motorista agrediu o militar com socos e, para se defender, a vítima efetuou ao menos três disparos de arma de fogo. Os tiros teriam atingido as pernas do motorista.

Testemunhas ouvidas pelo Correio contaram que o militar estava acompanhado da esposa e da filha. A família almoçou em um restaurante em frente à praça e foi embora. No momento em que o militar retirava o veículo, um Fox cinza, o condutor de um HB20 o fechou. "Ele começou a agredir o senhor com muitos socos. Ele apanhou muito", disse um comerciante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem. O militar prestou depoimento na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). O caso está em investigação.