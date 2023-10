Vídeo mostra coronel do Exército sendo agredido em briga de trânsito

Um vídeo obtido com exclusividade pelo Correio mostra o momento em que um coronel reformado do Exército é agredido durante uma briga de trânsito e efetua três disparos contra o motorista. A confusão ocorreu na na CNA 3, em frente à Praça do DI, em Taguatinga, na tarde desta sexta-feira (6/10) (veja o vídeo abaixo).

O coronel almoçava com a esposa e a filha em um restaurante localizado em frente à praça. As imagens mostram quando ele sai com a família em direção ao carro estacionado em uma vaga. Antes mesmo de entrar no veículo, o motorista de um HB20 o aborda e dá início à discussão.

O homem começa a empurrar o militar da reserva e desfere vários socos contra o rosto dele. O coronel consegue se desvencilhar, saca a arma e atira três vezes contra o suspeito. "Ele começou a agredir o senhor com muitos socos. Ele apanhou muito", narrou o dono de um comércio. O motivo da briga teria sido uma "fechada".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem. Ele não corre perigo. O militar foi à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e prestou depoimento. O caso está em investigação e deve ser registrado como legítima defesa. O suspeito pode responder por lesão corporal.