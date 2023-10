Usuários poderão consultar on-line lugar na fila do SUS

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em parceria com a Secretaria de Saúde (SES/DF), lança, nesta terça-feira (17/10), às 15h, o Mapa Social da Saúde. A ferramenta digital disponibiliza um serviço inédito que permite ao usuário consultar o seu lugar na fila de espera para exames e procedimentos. Dados gerais sobre atenção primária, saúde mental e regulação também podem ser obtidos no Mapa da Saúde.

Essa novidade pretende ajudar os cidadãos do Distrito Federal, que, com uma população de cerca de 3 milhões de habitantes, tem mais de 857 mil solicitações em lista de espera pelo SUS. De acordo com o procurador geral de justiça, Georges Seigneur. “A iniciativa representa mais um passo no aperfeiçoamento dos serviços, que reúne órgãos do poder público local num esforço de imprimir transparência e efetividade na prestação de serviços de saúde no DF", avalia.

*Com informações da MPDFT

