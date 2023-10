Suspeitos negam que artefatos em posto de gasolina eram bombas

Os envolvidos nas supostas bombas encontradas no estacionamento de um posto de gasolina no Colorado, em Sobradinho, na quinta-feira (12/10) foram identificados pela Polícia Civil (PCDF). Eles prestaram depoimento na tarde desta segunda-feira (16/10).

Aos agentes do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) e da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), dois dos suspeitos confirmaram que estavam no local no momento em que a bomba foi deixada, mas negaram que se tratava de um material explosivo. Quando atendeu a ocorrência, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) constatou que se tratavam de duas bombas, com acionamento elétrico e potencial explosivo.

Os policiais militares cavaram um buraco afastado do posto, localizado às margens da BR-020, onde os artefatos foram colocado e neutralizados. Logo após, o material foi liberado para a perícia da polícia. Para confrontar as duas versões, um laudo pericial será elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil (IC/PCDF). As investigações prosseguem no Decor e na 9ªDP.













O caso

A polícia foi acionada em 12 de outubro por funcionários do posto de gasolina, que encontraram os artefatos. Com a operação Petardo, foi identificado que se tratavam de duas bombas com acionamento elétrico e potencial explosivo.



Após o trabalho dos oficiais da PMDF e o fim da perícia, os trabalhos no posto de gasolina localizado no Colorado, em Sobradinho, voltou normalmente.