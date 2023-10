Morre, aos 94 anos, Edmond Baracat, empresário e pioneiro

Empresário do Distrito Federal, Edmond Baracat morreu, nesta terça-feira (17/10), aos 94 anos. O pioneiro de Brasília ficou conhecido pelo desenvolvimento de grandes projetos da construção civil na capital federal desde 1960, entre eles o Pátio Brasil Shopping em 1997. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do empresário será velado na Capela 10, na Ala dos Pioneiros do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, das 13h30 às 15h, desta quarta-feira (18/10). O sepultamento ocorrerá às 15h30. Edmond morreu em casa, localizada na Península dos Ministros, no Lago Sul.

Natural de Curitiba, o empresário chegou a Brasília em 1957. Nos anos seguintes, a família Baracat deu início aos trabalhos no ramo civil, sendo responsável pela construção de prédios como o Brasília Rádio Center, na Asa Norte; o edifício Baracat, no Setor Comercial Sul; e o Conjunto Baracat, no Conic; além do Pátio Brasil Shopping.