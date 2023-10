DPDF oferece exames gratuitos de DNA a partir desta quinta (19/10)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) passará a oferecer exames gratuitos de DNA às quintas-feiras. A partir desta quarta-feira (19/10), o laboratório responsável pela coleta estará na Subsecretaria de Atividade Psicossocial (Suap), no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, das 13h às 18h, para realizar os testes semanalmente.



A iniciativa faz parte do programa Paternidade Responsável, promovido pela DPDF, que tem como objetivo incentivar o reconhecimento voluntário da paternidade, com a realização de exames de DNA, de forma consensual, sem custo para a população do Distrito Federal. Além disso, a iniciativa visa reduzir a quantidade de pessoas sem o nome do pai no registro de nascimento, promover a solução consensual de conflitos, evitar a morosidade do processo e conter a litigiosidade de maneira extrajudicial.

Documentação necessária

Para receber atendimento do programa, as partes interessadas devem apresentar os seguintes documentos:



I. Documento de identificação com foto;

II. CPF;

III. Comprovante de residência;

IV. Certidão de nascimento do filho;

V. Certidão de óbito, caso o suposto pai seja falecido;

VI. Declaração de hipossuficiência econômica (preenchida e assinada);

VII. Formulário autorizativo para a realização do exame de DNA (preenchido e assinado).



Ao todo, existem cinco formulários autorizativos que devem ser assinados pelos interessados e pelo Defensor Público responsável pelo atendimento. Cada um dos tipos se adequa a diferentes casos. Tanto a declaração de hipossuficiência quanto os formulários autorizativos estão disponíveis no site da DPDF.



Com informações da Defensoria Pública do DF

