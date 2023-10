Saúde zera fila de espera por cadeiras de rodas infantis no DF

A Oficina Ortopédica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) distribuiu, este ano, 132 cadeiras de rodas para crianças. Somente neste mês de outubro, o Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (Nupop) da pasta entregou 33 cadeiras de rodas infantis, o que zerou a fila de espera pelo equipamento. Para o público infantil, a rede pública oferta dois modelos do equipamento, o paraplégico e o tetraplégico.

Importância

Em 2024, a SES-DF pretende distribuir mais de mil cadeiras de quatro modelos infantis. Também serão fornecidas, pela primeira vez, cadeiras de banho em concha. Durante o evento de entrega dos equipamentos, os funcionários se vestiram de super-heróis, além de distribuir doces, pipocas e alguns brinquedos. “Foi um dia mágico e por mais que o evento fosse dedicado às crianças, todos saíram ganhando”, afirma a fisioterapeuta do Nupop, Luciana Custodio.

Para o secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF), Flávio Pereira dos Santos, essa é uma entrega muito importante para as pessoas que necessitam do aparelho. “Isso fortalece as políticas para os que realmente precisam de acessibilidade para ter qualidade de vida”, comenta.

Os equipamentos são substituídos após os modelos antigos não comportarem mais os usuários, situação muito comum entre as crianças, que precisam realizar as trocas a cada dois anos, em média. Para obter os produtos, os interessados devem realizar o cadastro presencialmente no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (Naopme), localizado na Estação de Metrô 114 Sul. No local é feita uma avaliação por um fisioterapeuta e o fornecimento é realizado por ordem de inscrição.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel