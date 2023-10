Mulheres com câncer de mama ganham aulas de pilates até o final do ano

Neste Outubro Rosa, a academia brasiliense WOL Pilates vai presentear mulheres com câncer de mama com um pacote de pilates até o final deste ano com aulas nas unidades da Asa Norte, Asa Sul ou Lago Norte. Para participar, as interessadas devem preencher este formulário e apresentar liberação médica para a prática de atividade física. As vagas são limitadas e irão contemplar as primeiras 30 inscritas. A iniciativa faz parte da tradicional campanha WOLtubro Rosa e visa fomentar melhor qualidade de vida a esse grupo.

“As ações em alusão ao Outubro Rosa já se tornaram uma marca no WOL, mas esse ano decidimos elevar a campanha a outro nível. Queremos dar acesso ao grupo de mulheres que precisam desse acompanhamento, mas muitas vezes não tem condições, além de levantar a bandeira da prática da atividade saudável, mesmo em um momento de luta contra a doença”, explica a CEO do WOL Pilates, Bruna Benck.

O pilates é uma prática saudável e completa, tanto para o corpo quanto para a mente. Segundo Bruna, mulheres em tratamento de câncer podem se beneficiar diretamente de exercícios específicos para mobilidade e resistência, de acordo com o cenário individual do tratamento. As beneficiadas poderão fazer as aulas de Pilates Full, todos os dias da semana, em uma das três unidades do WOL Pilates até o dia 31/12/23 (com exceção de domingos e feriados).

A campanha WOLtubro Rosa integra outras ações, como a veiculação de podcast com quatro episódios que serão divulgados no canal da academia no YouTube. O bate-papo, que terá a participação de médicas do grupo Ummas+Mulheres, abordará temas que envolvem os cuidados com a mulher em diversos aspectos: da saúde, beleza e estética à vida financeira. Já nas redes sociais, o público poderá conferir pílulas de saúde com dicas e exercícios rápidos, orientadas por educadoras físicas e fisioterapeutas.

Apoio - Para potencializar o impacto positivo da campanha na sociedade, além da parceria com o grupo Ummas+Mulheres, a campanha WOLtubro Rosa conta com o apoio das empresas MFVA Advogadas, Levens e Nina Estética. O WOL Pilates também abre a oportunidade para outros empreendimentos e instituições que quiserem contribuir para viabilizar um maior número de vagas a mulheres com câncer de mama. O contato direto pode ser feito por meio do telefone (61) 98156-5668.

Sobre o WOL Pilates - Há quase 10 anos no mercado, o WOL Pilates é uma academia com método inovador que busca proporcionar uma nova forma de viver a prática do pilates. Com três unidades - Lago Norte, Asa Sul e Asa Norte - se destaca por oferecer um programa de pilates moldado para o objetivo do aluno, seja visando emagrecimento, reabilitação, flexibilidade ou preparação para atividade física profissional.

Serviço:

WOLtubro Rosa | Pacote de pilates gratuito para mulheres com câncer de mama

Período de inscrição: 10/10 a 31/12/23

Link para inscrição: https://abrir.link/0hCCs ou também no instagram @wolpilates

*vagas limitadas por ordem de inscrição