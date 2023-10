Em um contexto no qual o Distrito Federal debate a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), Brasília vai receber o urbanista francês Alain Bertaud, considerado um dos maiores nomes em planejamento urbano do mundo. Ele discutirá o assunto, na segunda-feira (23/10), a partir das 8h30, em seminário realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon) em parceria com a Cidade Urbitá. O evento acontecerá no auditório da entidade e a entrada é gratuita para o público em geral.

Confirmaram presença no evento representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de Brasília (UnB). Profissionais da área, estudantes e sociedade civil organizada podem participar. Não há necessidade de inscrição prévia para se ter acesso ao evento.

O presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Valadão Júnior, acredita que o urbanista francês vai enriquecer ainda mais o debate sobre o PDOT, no momento em que o Governo do Distrito Federal realiza oficinas com a população para a revisão do plano. Ao longo de sua experiência de décadas, o francês atuou em diferentes países, assessorando, desenvolvendo e acompanhando as consequências das escolhas de planejamento.

“Alain Bertaud é, hoje, um dos urbanistas mais respeitados do mundo. Será uma oportunidade única para debater os desafios de Brasília nos dias de hoje, considerando as soluções e experiências mundo afora. O objetivo é saber como podemos canalizar esse conhecimento nas nossas legislações, promovendo mais qualidade de vida para a população do Distrito Federal como um todo”, destaca o presidente do Sinduscon-DF.

CEO da Cidade Urbitá, Ricardo Birmann afirma que Bertaud “não é um acadêmico distante dos problemas reais das cidades”. “Arrisco dizer que não há ninguém que tenha tido experiência prática tão ampla quanto ele, de forma que seus insights para o PDOT, particularmente nos ajudando a evitar erros já cometidos em outros lugares, serão muito valiosos para Brasília”, ressalta.

O 1º vice-presidente do Sinduscon-DF, João Accioly, conta que Bertaud vai representar um marco na discussão sobre o PDOT, com profundidade e de forma técnica. Segundo ele, o debate mostrará, por exemplo, como se deve pensar e executar o planejamento de infraestrutura das cidades, considerando pontos essenciais, como mobilidade urbana e necessidade de se investir em ciclovias ou em metrô, a depender do perfil e tamanho da população. “Ele vai apresentar dados mais precisos e reais para que se consiga fazer legislação que dê condição para se garantir equilíbrio e qualidade de vida para os cidadãos”, diz.

Alain Bertaud, de 84 anos, é um dos maiores especialistas em planejamento urbano no mundo, particularmente por ser extremamente versado em economia urbana, uma disciplina pela qual arquitetos não costumam se interessar. Em seu livro Ordem sem design: Como os mercados moldam as cidades, o urbanista ensina que elas devem ser mais entendidas como um conjunto de agentes econômicos do que como um projeto de arquitetura. Ele enfatiza que boa parte da ordem urbana não decorre de um plano diretor, mas sim da organização espontânea das pessoas interagindo entre si e com o espaço construído.

SERVIÇO

Seminário sobre planejamento urbano, com Alain Bertaud

Data: 23/10/2023

Horário: das 8h30 às 12h

Onde: Auditório do Sinduscon-DF. Endereço: SAI, Trecho 2/3, Lote 1.125, 3º andar. CEP: 71200-020 | Brasília-DF

Entrada gratuita

Evento gratuito com presença de urbanista francês debaterá planejamento urbano de Brasília (foto: Sinduscon)