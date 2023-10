Evento sobre tecnologia e inovação aponta soluções para o DF do futuro

De que forma os avanços tecnológicos, em especial da Inteligência Artificial, podem impactar e transformar para melhor a nossa cidade? Esse foi um dos pontos de partida da 5ª Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI, iniciada ontem, no Clube de Engenharia. O evento, que termina nesta quinta-feira (26/10), conta com podcasts, painéis, RH de TI, palestra magna e pitchs, além da exposição de soluções inovadoras para saúde, educação e segurança.

Organizada pelo GForTI, a edição reúne oito entidades do setor de tecnologia e tem o apoio do Sindicato da Indústria da Informação (Sinfor-DF) e do Sebrae. Na abertura do evento, estiveram presentes representantes do governo local, empresários e especialistas da área. A vice-governadora Celina Leão (PP) ressaltou a importância da tecnologia na prestação de serviços. "Temos a meta de baixar um decreto que estabeleça que todo ato do governo seja em formato digital, para haver melhor prestação de serviço e maior transparência", explicou.

Ao Correio, Gilberto Lima, presidente do Instituto Illuminante (uma das entidades promotoras do evento), membro do GForTI e presidente do Conselho Curativo da Fundação Assis Chateaubriand, destacou que o diferencial desta edição é a presença e, principalmente, a união das oito instituições atuantes no setor de tecnologia da informação e comunicações do DF. "Quanto mais o governo local puder fomentar e apoiar as empresas locais, mais potencial para atender demandas do país inteiro nós teremos", pontuou.

Carlos Jacobino, presidente do Sinfor-DF, membro do GForTI e fundador da ISG Participações avaliou que no DF se produz tecnologia de alto nível, portanto, não faltam oportunidades no setor. "Nesse evento, estamos juntando as dores e os problemas que temos nos serviços públicos às empresas que têm soluções para nos ajudar a resolver essas questões. Tudo por meio das tecnologias locais", completou.

Na programação, estão previstos um total de 10 painéis, como o podcast Conectando Espaços e Pessoas; o futuro tecnológico da nossa cidade, comandado por Gilberto Lima, que entrevistou o engenheiro Renato Ely Grillo e o especialista em Smart (tecnologia de monitoramento e comunicação autônomos) Alex Cordon.

O engenheiro Renato Grillo abordou os desafios da mobilidade urbana no DF e apresentou possibilidades para melhorar o sistema. "Antes de tudo, é imprescindível valorizar o transporte público em detrimento do transporte individual, com mecanismos que agilizem a vida desses usuários", comentou. Já Alex Cordon lembrou que o planejamento de uma cidade, quando visa a inovação dos serviços, deve considerar os aspectos de simplicidade, promoção e cuidado. "Na medida em que a gente começa a levar em conta esses processos, podemos gerar um conjunto de facilidades para os cidadãos".