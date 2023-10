320 famílias recebem chaves de apartamentos no Itapoã Parque

Com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, foram entregues, nesta quinta-feira (26/10), as chaves de 320 apartamentos nos condomínios 67 e 68 do Itapoã Parque. Outras 256 moradias, nos condomínios 62 e 65, já haviam sido liberadas para as famílias.“Essas unidades habitacionais vão contemplar as pessoas que mais precisam. É uma decisão acertada do nosso governador Ibaneis, que não parou as obras durante a pandemia, gerando emprego e renda, e melhora na qualidade de vida da população”, comentou Celina.

Em seu discurso, a vice-governadora pediu publicamente ao secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo, a criação de linhas específicas ao Itapoã Parque e Paranoá. “A cidade cresceu e as linhas precisam crescer para que as pessoas tenham dignidade de chegar em sua residência. Não adianta a pessoa ter uma casa arrumadinha e organizada e não conseguir pegar um transporte de qualidade”, afirmou Celina.

Uma das quatro mulheres que receberam a chave de casa das mãos da vice-governadora foi a professora de língua portuguesa Iara Saraiva, 48 anos. Apesar de ter carro, ela faz justamente esse pedido, porque há somente uma condução que passa em uma parada próxima do Itapoã Parque. “A gente espera que comece a ter uma frota maior, porque as pessoas já estão mudando para cá a partir desta sexta-feira, e é necessário ter mais ônibus. Acho que todo início de cidade é assim. Aos poucos, vamos ter essas melhorias”, avaliou.

Ela, que morava em Águas Claras com o marido, o publicitário Jean Carlos Silva, 48, falou da alegria de conquistar a casa própria. “A gente está pagando algo que é nosso para o resto da vida. Não vamos ter a preocupação com aluguel, nem com mudar de lugar”, disse a nova moradora do condomínio 67. Antes de Águas Claras, o casal residiu em Ceilândia e Taguatinga. “Vamos reformar o apartamento para nos mudarmos no ano que vem. Sou o síndico do condomínio e estou organizando tudo junto dos moradores. Vou ficar mais próximo do trabalho, na Esplanada dos Ministérios”, comemorou Jean.

GDF lança mais de 500 unidades habitacionais no Itapoã Parque (foto: Renato Alves/Agência Brasília)

Fiscalização

Perguntada sobre o fato de pessoas contempladas com apartamentos no condomínio estarem oferecendo imóveis na região, a vice-governadora garante que o governo do Distrito Federal vai fiscalizar a irregularidade. “Essas pessoas que estão usando a lista da Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional) para terem acesso a moradia que não precisam serão fiscalizadas”, garantiu.

De acordo com a vice-governadora, os imóveis podem ser resgatados pelo GDF para que entrem novamente na listagem. “Isso aqui não é mercado imobiliário. É subsidiado pelo Estado”, concluiu.

Escola no bairro

Com a geração de mais de dois mil empregos diretos e quatro mil indiretos, os trabalhadores construíram aproximadamente 3,2 mil imóveis na região. Ao todo, a obra teve investimento de R$ 95 milhões.

De acordo com o GDF, o Itapoã Parque tem capacidade para abrigar cerca de 50 mil moradores em 12,1 mil apartamentos. A área comum conta com guarita, playground, churrasqueira e estacionamento.

As unidades são destinadas aos candidatos com faixas de renda para grupos que ganham de R$ 1,8 mil a R$ 2,6 mil. Outras pessoas, que têm salários de R$ 7 mil a 12 salários-mínimos, também podem adquirir imóveis na região, conforme determina a Lei Distrital 3.877/2006, que trata da política habitacional do DF.

A região conta com uma escola classe para atender 1,3 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e estudantes da educação infantil. A previsão é que o bairro tenha o total de quatro escolas, além de dois centros de assistência social.