Veja onde se vacinar contra gripe, covid e outras doenças neste sábado

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibiliza, neste sábado (11/11), 18 locais fixos para vacinação contra gripe, covid-19 e outras doenças, conforme o calendário de imunização. Além dos postos de atendimento, mais duas ações itinerantes apoiam o serviço de cobertura vacinal.

De acordo com a pasta, haverá doses para todas as idades, desde bebês até idosos. Entretanto, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III, no Setor Comercial Sul, é a exceção da lista, já que fará o atendimento apenas de adultos. A Secretaria afirma que a vacinação extramuro serve como uma forma de estratégia para ampliar a vacinação no DF.

Ao longo da semana, mais cem salas estão disponíveis para imunização. Nos finais de semana, Unidades Básicas de Saúde também estão inseridas no cronograma e funcionam em esquema de rodízio, para facilitar o acesso da comunidade. Há, ainda, alguns pontos que estendem os horários até as 22h.

Em 2023, entre 16 de maio e 31 de outubro, foram mais de 224 ações relacionadas à vacinação com ampliação total de 76.065 imunizantes. Deste número, cerca 37.235 da gripe, 26.332 da covid-19 e 12.498 do calendário de rotina. A lista completa com endereços, horários de funcionamento e imunizantes disponíveis pode ser acessada no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Pontos de atendimento

Estádio JK - Paranoá



GDF Mais Perto do Cidadão

Endereço: Quadra 1 - Paranoá

Horário: das 9h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

Assentamento Pôr do Sol - Sobradinho



Endereço: DF 330, depois do condomínio Recanto da Serra

Horário: das 9h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

CAPS AD III - Setor Comercial Sul

Endereço: Quadra 5 - Setor Comercial Sul

Horário: das 9h às 17h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação para adultos. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para adultos

Administração Regional de Santa Maria

Endereço: Quadra Central 1 Conjunto H Lote 01

Horário: das 8h às 17h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

Vacinação itinerante - Samambaia



Locais: Quadras 629 (chácara 23 cojuntos A, B, C e D, e conjuntos 11A, 12A, 13A, 14A, 15, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 433) e 631 (conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8)

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

Vacinação itinerante - Sobradinho



Endereço: Vila DNOCS Quadras 1, 2 e 3

Horário: das 9h às 16h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 20 Planaltina



Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte, Planaltina/DF

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 1 Santa Maria



Endereço: QR 207/307 Conjunto T

Horário: das 8h às 17h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 5 Gama



Endereço: Quadra 38 Área Especial

Horário: das 8h às 17h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 1 Ceilândia



Endereço: EQNP 7/11

Horário: das 8h às 14h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 2 Ceilândia



Endereço: QNN 15 LOTE F

Horário: das 8h às 17h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 1 Asa Sul



Endereço: SGAS 612

Horário: das 9h às 17h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Também será realizado o serviço de digitalização de caderneta de vacinação para os aplicativos E-Sus e Conecte SUS

UBS 1 Asa Norte



Endereço: SGAN 905

Horário: das 9h às 17h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Também será realizado o serviço de digitalização de caderneta de vacinação para os aplicativos E-Sus e Conecte SUS

UBS 1 Estrutural



Endereço: Avenida Central – Centro de Saúde

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 5 Riacho Fundo II



Endereço: QS 9 Conjunto 1

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 1 Candangolândia



Endereço: EQ 5/7

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 1 Núcleo Bandeirante



Endereço: 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 1 Guará



Endereço: QI 06 Área Especial Lote A

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 2 Guará



Endereço: QE 23 Área Especial

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

UBS 3 Guará



Endereço: QE 38 Área Especial

Horário: das 8h às 12h

Disponíveis todas as vacinas do calendário de vacinação (febre amarela, tétano, HPV, sarampo, pólio, etc), com exceção da BCG. Também haverá vacinação contra covid-19 e gripe (influenza) para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)