Formatura do curso Jornalismo na Prática ocorreu nesta sexta (10/11)

Foram muitas entrevistas, apuração, pautas, correria, enfim, uma rotina produtiva, vivendo na prática uma redação de jornal. Os alunos do 1º curso de Jornalismo na Prática do Correio Braziliense em parceria com a Interfarma se formaram, ontem, em um evento marcado por emoção e sensação de dever cumprido.

Ao todo, foram 20 alunos selecionados, sendo 10 do Distrito Federal, e os demais de outras regiões do país, que tiveram a oportunidade de interagir com a equipe de redação do veículo mais tradicional de Brasília, cuja atuação se estende há mais de 63 anos na capital. O curso durou dois meses, sendo o primeiro mês em formato on-line e o segundo, na redação. Com aulas, palestras e atividades pela manhã e à tarde, rodízio dos alunos pelas editorias do jornal, passando também pelo site, pela rádio e pela TV.

Nesse programa de treinamento para jovens profissionais que estão ingressando na área, a primeira turma do curso recebeu uma formação completa para a cobertura de saúde no Brasil. As aulas foram coordenadas pelos jornalistas Andréia Lago e Raul Pilatti, ambos com passagens por diversas redações do país e experiência na cobertura jornalística de Brasília. Para Andréa, todos saem preparados daqui para frente, com muita qualidade. "Eu termino esse curso realizada, porque acho que é um desafio muito grande a gente colocar a nossa experiência, de tudo que a gente acumulou durante 30 anos de jornalismo a serviço de uma nova geração", avaliou a coordenadora.

O coordenador Raul Pillati disse que termina esse ciclo confiante que os alunos evoluíram como jornalistas e como profissionais. "Eles têm, agora, um grande conhecimento na área de saúde e aprenderam novas formas de se comportar em uma redação e nos relacionamentos entre eles como colegas. Eu estou muito confiante de que desse grupo nós vamos ver muitos nomes brilhando no jornalismo nos próximos anos".

A aluna Amanda Freitas Kunh veio do interior do Rio Grande do Sul e considerou a experiência muito enriquecedora. "Eu aprendi um pouco todos os dias e a editoria que ganhou o meu coração foi o site, onde eu pude aprender um pouquinho de cada tema", concluiu a jovem jornalista.

O orador da turma, Marcos Victor Almeida, resumiu o sentimento dos alunos. "Crescemos aqui. E que isso seja sempre uma motivação e com a certeza de que sabemos como superar as dúvidas que encontraremos no caminho, seja qual for o nosso próximo desafio. A casca engrossou e saímos daqui mais fortes, e gosto de pensar na experiência que hoje concluímos como uma maratona que corremos, chegamos ao final da prova e já começamos a nos preparar para a próxima etapa".

Superando limites

A brasiliense Ana Luiza Soares França revelou que a editoria que mais gostou foi de esportes, porque ela tem muita afinidade com a área. "E depois desses dois meses eu posso dizer que foi uma experiência transformadora tanto na questão pessoal como na questão profissional. Eu pude superar os meus limites. E descobri que conseguia fazer coisas, que eu achava que não conseguiria. Foi realmente uma experiência transformadora".

Bruna Fernandes ressalta que teve ótimas oportunidades em todas as editorias em que passou. "Eu gostei muito de Cidades porque pude ver de perto a dinâmica do DF e trabalhar com várias fontes e pautas diferentes. O curso deixa uma marca incrível como profissional e poder ter o contato com pessoas de outros estados. Foram meses cansativos mas que valeram muito a pena fechar esse ciclo e estou muito feliz", disse.

O estudante Luiz Fernando Santos lembrou que foram dois meses de muito trabalho. Foi bem puxado, e ainda tinha que conciliar as demandas do curso com o TCC, mas, o final foi muito gratificante. "Eu vou lembrar para sempre, tudo isso meio que transforma a gente. Eu amadureci muito profissionalmente", relata.

Na conclusão do curso foi publicado uma edição especial sobre saúde ambiental produzida pelos alunos. Na formatura, além do certificado, todos os trainees receberam uma capa do jornal Correio Braziliense com a data do dia de nascimento de cada um.