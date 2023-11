Desfile de moda celebra a beleza negra, na Câmara Legislativa do DF

A 18ª edição do Desfile de Beleza Negra chega em 24 de novembro à Câmara Legislativa do Distrito Federa, abrindo espaço para discussões sobre representatividade e inclusão. Idealizado por Dai Schmidt, produtora de moda e psicóloga, o evento é um dos mais aguardados no calendário cultural de Brasília e conta com diversas novidades em sua nova edição, entre elas, o ator Jorge Guerreiro, novo diretor do projeto.

Dai enfatiza que, além de bonito, o evento tem uma mensagem para passar por meio da moda. "A gente vai conscientizar as pessoas e as autoridades sobre o tema e mostrar que é preciso ter mais campanhas sobre o racismo. E essa edição vem com mais força para ajudar no combate a essa prática", disse a organizadora. No grande dia, 30 modelos, homens e mulheres, desfilam peças da Estilo África, Senegal e Gi Rodrigues Store.

Schmidt revela que o desfile trabalha a autoestima e passa uma mensagem sobre a diversidade negra. "Tem muitas marcas que usam os negros, mas sempre com caraterísticas físicas do branco, e acabamos caindo no mesmo racismo estrutural. Queremos mostrar vários tipos de corpos; cabelos lisos, cacheados, rastas, dreads; nada padronizado."

Recém-chegado ao projeto, Jorge Guerreiro diz que abrir essas discussões, independentemente da linguagem, é mexer em feridas que provavelmente não queremos, mas precisam ser encaradas de frente. "Mover as estruturas é mover horizontes, é desenvolver, ver mais longe, e, cada vez mais, entender que caminhamos por perspectivas diversas. E o preto é uma dessas perspectivas que até são aproveitadas, mas dificilmente valorizadas", ressalta o ator.

O projeto

Realizado pelo instituto OMNI, o projeto visa promover a inclusão de negros e negras no mercado da moda, na luta contra o racismo e tabus relacionados aos diferentes biotipos corporais, e conta com o apoio da Câmara Legislativa do DF, da deputada distrital Doutora Jane (MDB), da 3M Casting e do Correio Braziliense. "Todos os cidadãos e cidadãs são convidados a participar deste momento de celebração, reflexão e fortalecimento da identidade negra", reforça a organização do evento.

De acordo com Dai Schmidt, o projeto começou em 2012, em protesto contra um desfile de moda que ocorria na capital e que não contava com negros nas passarelas. "Eles associavam a imagem do negro à pobreza e eu percebi a necessidade de colocá-los no mercado da moda", relata.

Serviço

18ª edição do Desfile Beleza Negra

Câmara Legislativa de Brasília

24 de novembro, às 19h

Entrada franca e aberto a todos