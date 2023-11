Com tempo nublado na maior parte do dia, o Distrito Federal fica em alerta amarelo, nesta quarta-feira (22/11), de perigo potencial para chuvas intensas de 20 a 30mm/h e ventos de 40km/h a 60km/h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso vale até as 10h desta quarta-feira, que deve continuar nesta quinta-feira (23/11). A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 18ºC, em Águas Emendadas. A máxima prevista no DF é de 33ºC. A umidade relativa do ar será de 95% a 35%.

Meteorologista do Inmet, Cleber Souza garante que a semana deve ser chuvosa no DF. “Essa época do ano tem muita tempestade, porque a chuva sempre vem acompanhada de rajadas de muitos raios, o que é típico da primavera”, explica.



Segundo o especialista, os maiores volumes de chuva ocorreram entre essa segunda e quarta-feira. “A chuva ocorre principalmente à tarde, mas as temperaturas aos poucos vão subindo até o fim de semana, ficando acima de 30ºC. Isso se deve ao alto aquecimento junto a alta umidade na região central do país”, complementa Cleber.

Confira a seguir algumas dicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para cuidados em caso de chuvas intensas.

Em caso de tempestade com raios, procure abrigo;



Não se exponha à chuva;



Não se abrigue embaixo de árvores;



Não fique exposto em meios líquidos. Exemplo: lagos, lagoas, rios, praia, piscinas e outros;



Não se exponha em lugares abertos. Exemplo: áreas descampadas, campos de futebol e lugares isolados;



Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica;



O interior do carro é um local isolado e seguro;



Zona rural

Evite trabalhar no mato durante tempestade;



Não se aproxime ou toque cercas de arame;

Evite a proximidade com áreas de mata fechada;



Não se abrigue embaixo de árvores;



Procure um local seco e seguro para se abrigar;



Dentro de casa

Não utilize equipamentos elétricos;



Evite tomar banho durante a tempestade;



Não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica;



Evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia. Exemplo: metais, alumínio e até mesmo a água da torneira ou do chuveiro;



Mantenha-se sempre calçado;



Antes da tempestade desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;