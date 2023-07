Inmet emite alerta amarelo para perigo de vendaval no DF

JE Júlia Eleutério

Após o calorão de 30°C registrado na tarde desta quarta-feira (19/7), os brasilienses terão uma temperatura mais amena nesta quinta-feira (20/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem chegar a máxima de 28°C. Além disso, o órgão emitiu alerta amarelo para o perigo de ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

O meteorologista do Inmet Kleber Souza enfatiza que “a condição do tempo é de aumentar um pouco mais nebulosidade e favorecer que as temperaturas máximas entrem em declínio.” Os termômetros devem chegar a 28°C e a sensação térmica pode ser menor devido aos ventos. A mínima registrada foi de 13°C, na região do Paranoá.

Segundo o especialista, o DF está sob a influência de um sistema de alta pressão. “Com isso, a umidade também sobe e melhora um pouco a qualidade do ar”, explica Kleber. A previsão é de que a umidade fique entre 8% e 30% na capital. No dia anterior, o instituto registrou 21% no Gama.

O alerta amarelo emitido pelo Inmet para perigo potencial de vendaval é válido até as 15h desta quinta-feira (20/7). O aviso pontua que os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, além de haver baixo risco de queda de galhos de árvores.



