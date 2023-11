DF segue em alerta para tempestade até às 10h desta quinta-feira

Pelo segundo dia seguido, o Distrito Federal está em alerta amarelo de perigo potencial para tempestade. O comunicado, atualizado ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diz que há perigo de queda de granizo e de galhos de árvores, além de rajadas de ventos de 40 a 60 km/h. As pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde, com intensidade de 20 a 30mm/h. O órgão destaca o risco de corte de energia e descargas elétricas.

O aviso vale até as 10h de hoje, e é o oitavo deste mês. De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, a temperatura deve ficar entre 18ºC e 32ºC, com umidade relativa do ar de 95% a 40%. Por mais que faça calor em alguns momentos do dia, Andrea diz que a chuva deve continuar. "A primavera tem essa característica de calor, com aumento da nebulosidade à tarde", explica. Esse cenário de calor com chuva também se deve ao aquecimento junto a alta umidade na região central do país.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O órgão aconselha que se evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Outra recomendação é não estacionar o veículo perto de torres de transmissão e de placas de propaganda.

No caso de tempestade com raios, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) pede que as pessoas procurem um abrigo e não se exponham à chuva e nem a espaços com água, como lagos, lagoas, rios e piscinas.

A corporação também alerta que não é aconselhável ficar em lugares abertos, a exemplo de áreas descampadas, campos de futebol e locais isolados. "Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica. O interior do carro é um local isolado e seguro", sugere o CBMDF. (P.M)