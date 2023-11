Prazo para atender pessoas em situação de rua é prorrogado pelo TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) prorrogou até 30 de novembro o prazo para que os interessados em trabalhar como voluntários durante o 6º Mutirão PopRuaJud façam suas inscrições. O evento será em 7 de dezembro, das 8h às 16h, no Pavilhão do Parque da Cidade, em parceria com diversos órgãos.

Quem se interessar em atender as pessoas nesta situação, deve preencher o formulário de inscrição.

Durante o mutirão, serão fornecidos diversos serviços, entre eles: emissão de documentos como registro civil, CPF, título de eleitor, nada consta, carteira de trabalho digital (CTPS), certificado de reservista e certidões; consulta processual e redução a termo de demandas e conciliações; cadastros nos sistemas de assistência e benefícios do governo federal (CadÚnico e INSS); atendimentos relacionados a benefícios sociais e FGTS; serviços médicos, odontológicos e corte de cabelo, entre outros.

A última edição, realizada em maio de 2023, alcançou a marca histórica de mais de três mil atendimentos, com o apoio de 22 órgãos parceiros do TJDFT e 70 voluntários. Na 6ª edição, o intuito é possibilitar a ampliação do atendimento de forma compatível com a demanda.

Pop Rua, TJDFT (foto: TJDFT)

PopRuaJud

O PopRuaJud é um desdobramento da resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 425/2021, que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. A ação atende ainda quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU): ODS 1 — Erradicação da pobreza; ODS 10 — Redução das desigualdades; ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis e o ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições eficazes.

*Com informações do TJDFT

Saiba Mais Cidades DF Distritais querem impor orçamento ao GDF

Distritais querem impor orçamento ao GDF Cidades DF Inmet emite alerta para chuvas intensas no DF com ventos de até 60 km/h

Inmet emite alerta para chuvas intensas no DF com ventos de até 60 km/h Cidades DF Via que liga o Guará ao Núcleo Bandeirante será duplicada