Distrito federal cria primeiro observatório de violência contra a mulher

O Governo do Distrito Federal (GDF) criou o Observatório de Violência Contra a Mulher. O intuito é contribuir para a igualdade de gênero, ampliar os debates sobre as pautas feministas, produzir diagnósticos sobre a situação de mulheres e formular políticas públicas eficazes e padronizar a coleta, análise e divulgação de dados relacionados à violência doméstica.

A Secretaria da Mulher será responsável pela coordenação do novo órgão, para garantir representatividade e eficácia do observatório, enviando relatórios com dados oficiais sobre as mulheres ao Comitê Gestor e divulgar informações e resultados de pesquisas realizadas. O Observatório de Violência Contra a Mulher será composto também por integrantes de entidades estratégicas, entre eles estão o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), Secretaria de Educação (SEE), Secretaria de Saúde (SES), entre outros. Giselle Ferreira, secretária da Mulher, comenta sobre as funções que exercerá e a importância “Essa iniciativa representa um passo significativo na consolidação de políticas públicas efetivas para as mulheres, evidenciando o compromisso do GDF em enfrentar e prevenir a violência de gênero”, disse.

Os membros ainda podem contar com a ajuda de outros órgãos federais, estaduais e municipais, e também internacionais, estendendo e reforçando o combate à violência de gênero

