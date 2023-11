Operação prende grupo que se passou por policial para assaltar casa

A Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal (Corpatri/ PCDF) desencadeou, na manhã desta quinta-feira (23/11), a operação Tugúrio e cumpriu seis mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão contra autores de um roubo praticado em uma casa, na Cidade Ocidental. O crime ocorreu em maio deste ano.



Até o momento, cinco pessoas foram presas no DF e em Goiânia. A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás. À época do crime, os assaltantes se passaram por policiais e, armados, abordaram a vítima e a levaram até a casa dela, na Cidade Ocidental. O morador passou por uma sessão de tortura, com uso de violência e ameaça de pena de morte para que entregasse dinheiro e objetos.

Os ladrões levaram 12 celulares da residência. Segundo as investigações, a vítima trabalhava como vendedor de celulares e, ao que tudo indica, os suspeitos sabiam da informação e foram direcionados para executar a ação.

Os investigados foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado. Em caso de condenação, a pena pode chegar a até 20 anos de prisão.

Durante a operação policial, outros dois indivíduos foram presos, por terem receptado os aparelhos telefônicos subtraídos e os comercializado depois.