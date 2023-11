Ibaneis inaugura o projeto de urbanização do Cruzeiro Center

O governador Ibaneis Rocha inaugurou, nesta quinta-feira (23/11), a área revitalizada e urbanizada do Cruzeiro Center, no Cruzeiro Velho. No local, foram colocados pergolados, bancos e lixeiras, além de plantio de mudas e troca de piso. Durante a cerimônia de entrega, o chefe do Executivo local assinou uma ordem de serviço para a recuperação asfáltica da Avenida das Mangueiras, localizada na mesma região administrativa.



No evento, Ibaneis destacou que a reforma da área atendeu um pedido dos comerciantes para a revitalização e garantiu que fará a recuperação asfáltica do Cruzeiro. “O pedido da comunidade é para que a gente cuide do asfalto da região e vamos começar com esse investimento na Avenida das Mangueiras. Depois, seguiremos melhorando o asfalto do Cruzeiro”, comentou o governador.

O chefe do Executivo local comentou ainda sobre as demais obras de revitalização de áreas do DF que estão sendo feitas e que serão realizadas. “Fizemos isso da W3 Sul e na Avenida Paranoá, estamos fazendo no Setor Comercial e na Hélio Prates, com um grande processo de revitalização para a cidade que tem a captação de águas também naquela região. Depois, vamos partir para fazer na Avenida Principal do Núcleo Bandeirantes”, detalhou Ibaneis.

A obra de revitalização do Cruzeiro Center foi feita pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). No local, foram reformados o piso e a calçada, além da colocação de pisos táteis, rampas, faixa de pedestre, 18 pergolados, 12 lixeiras, 45 bancos, plantio de grama e cerca de 800 mudas. O investimento para a urbanização foi de R$2,8 milhões, segundo a companhia.

Presidente da Novacap, Fernando Leite ressaltou que o Cruzeiro é um patrimônio histórico e cultural do DF e tem que ser zelado. “O Cruzeiro Center é um exemplo disso. Estava bem deteriorado e, atendendo aos pedidos dos moradores e comerciantes, estamos devolvendo para a sociedade aproximadamente 3,5 mil m² de pisos novos, pergolados, calçadas novas, bancos. Não é só uma área importante, mas agora revitalizada e pronta para durar mais 60 anos. Para evoluir e avançar, é preciso conservar”, disse.

Administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires destacou que o objetivo da gestão é melhorar a cidade, como a entrega do Cruzeiro Center. “Com certeza, teremos muito mais como a nossa sonhada biblioteca que está interditada. Já conseguimos fazer um laudo e, em breve, estaremos reformando e entregando para nossa população”, comentou. Segundo Aires, os moradores pediam muito pela melhoria do asfalto da via, que será reformada com a assinatura da ordem.