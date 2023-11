Acesso ao Setor Hospitalar pela via W3 Sul está interditado

O acesso ao SHS pode ser feito pela via W5 Sul, próxima ao cemitério. É possível sair do setor pela 715/716 Sul, que já está liberada para o tráfego de veículos. - (crédito: Divulgação/Secretaria de Obras e Infraestrutura) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O acesso ao Setor Hospitalar Sul (SHS) pela via W3 Sul foi interditado hoje (23/11) pela manhã. Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a ação é para realizar a concretagem da faixa especial para o transporte público na W3 Sul. O acesso ao SHS pode ser feito pela via W5 Sul, próximo ao cemitério. É possível sair do setor pela 715/716 Sul, que já está liberada para o tráfego de veículos.



O subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras, Ricardo Terenzi, destaca que apenas a faixa de rolamento mais à direita por onde os ônibus passam ficará interditada. “As outras faixas da via W3 Sul seguem liberadas”, explica. Ele comenta que mesmo com a interdição, a via interna que dá acesso aos hospitais da região seguirá funcionando normalmente em mão dupla. “Essa mudança se faz necessária para que possamos garantir a fluidez e o acesso aos hospitais. No entanto, não será permitido o estacionamento nas laterais desta via “, concluiu.

Para evitar problemas, agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficarão posicionados em locais específicos para orientar motoristas e garantir a fluidez do trânsito. Clever de Farias, diretor de policiamento de trânsito do Detran, conta que o trecho contará com ampla sinalização e o fluxo de veículos será acompanhado de perto. “Caso seja necessário, alterações serão realizadas para facilitar a circulação de pessoas e motoristas”, informa.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura