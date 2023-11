A delegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Denise Pereira Rocha Lima, 47 anos, que sofreu um acidente na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), recebeu alta médica, na tarde desta quinta-feira (23/11), de um hospital particular da Asa Sul. A investigadora estava internada desde 28 de setembro, quando sofreu o acidente.

Em nota, a unidade de saúde explica que, diante da estabilidade e progressão do quadro clínico, não há programação de novas intervenções. Com isso, Denise foi transferida para casa, onde vai continuar recebendo cuidados por homecare.





Relembre o caso

Na tarde de 28 de setembro deste ano, Denise Lima ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). A investigadora, lotada na Corregedoria da PCDF, conduzia uma viatura descaracterizada no momento do acidente. Informações preliminares obtidas na época pela reportagem mostraram que o veículo teria sido fechado por outro carro e, em seguida, a condutora perdeu o controle e colidiu com um poste.

Duas faixas da EPTG precisaram ser interditadas para atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e o trânsito na entrada de Águas Claras ficou congestionado. Policiais militares também foram acionados para a preservação do local.

Após atendimento do CBMDF, Denise foi conduzida ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), de onde foi levada até um hospital particular da Asa Sul.