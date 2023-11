Projeto

Réveillon DF: GDF define empresas que farão decoração e shows As propostas vencedoras para a celebração do Réveillon Cidade Luz 2024, foram divulgadas as vencedoras foram Centro de Cultura Popular Brasileira e a Associação Crescer. Agora com a definição das propostas irá começar a parte do planejamento e da execução dos projetos escolhidos