Tempo: Inmet emite alerta amarelo para pancadas de chuva no DF

Nos últimos dias de novembro, os brasilienses mais atentos já começaram a reparar na mudança de clima na capital federal. É esperado que dezembro seja quente e abafado, com pancadas de chuvas que devem ocorrer entre as tardes e noites, começando já por este sábado (2/12).

Com o cenário apontando para chuvas, principalmente após o céu amanhecer com bastante nebulosidade, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai emitir, na manhã deste sábado, alerta amarelo para chuvas intensas para o Distrito Federal, entre 20 e 30 mm/h com ventos intensos de até 60 km/h. De acordo com a meteorologista Dayse Moraes, a tendência é de que o clima fique assim durante todo o fim de semana.

“Temos sol hoje de manhã, apesar dessa nebulosidade. Para o período da tarde e noite, há chances de pancadas de chuva, que podem vir fortes e em rajadas”, explica. “O clima se estende para domingo também. Inclusive, pode ser até maior do que será hoje”, completou.

A mínima deste sábado foi de 17,1°C, em Águas Emendadas, e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade do ar deve variar de 45% a 90%.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos; evite tomar banho durante as pancadas de chuva; não se utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica; evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; mantenha-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados: procurar abrigo; não se expor à chuva; não se abrigar embaixo de árvores; evitar locais próximos à rede elétrica; e manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.