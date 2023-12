Empresário brasiliense que estava desaparecido é encontrado na Europa

Policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) encontraram, na manhã deste domingo (3/12), o empresário brasiliense Marcos Paulo Garzon Puig Reis, 33 anos, desaparecido desde a última semana, no Distrito Federal. O rapaz foi localizado no Aeroporto Humberto Delgado, localizado em Lisboa, Portugal.



Reis saiu de casa por volta das 9h30, de quinta-feira (30/11), indo em direção ao escritório onde trabalha, no Lago Sul. Logo em seguida, ele buscaria o pai em um hospital. Ocorre que ele não compareceu a nenhum dos dois compromissos. De acordo com o delegado à frente da investigação, Maurício Iacozzili, o rapaz foi encontrado sem nenhum ferimento.

“Os detalhes agora (do desaparecimento) com a família, já que não houve crime. O que podemos adiantar é que ele está bem e não foi vítima de nenhum crime ou violência”, explicou, ao Correio.

A mãe do empresário, Marisa Garzon, revelou que o filho foi encontrado em um país da Europa. O rapaz tinha deixado o carro dele, na 415 Sul, e pegado um carro de aplicativo para o aeroporto, ficando uma hora no local. “Ele pegou um Uber para o aeroporto e ficou uma hora por lá. Pegou um táxi e estava com uma mala, sempre nervoso. Depois, ele foi para Anápolis e Aparecida de Goiânia”, explicou a mãe, ontem, em conversa com a reportagem.

Filmagens obtidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mostram que o rapaz teria recebido uma ligação e ficado tenso. A última vez que ele foi visto foi justamente em Aparecida de Goiânia.