Empresário brasiliense desaparece e paradeiro está cercado de mistério

O desaparecimento de um empresário do Distrito Federal, do ramo de leilões, está mobilizando parentes e amigos. Marcos Paulo Garzon Puig Reis saiu de casa na quinta-feira (30/11), por volta das 9h30, em direção ao escritório onde trabalha, no Lago Sul, e em seguida buscaria o pai em um hospital. O rapaz, que completará 33 anos na segunda-feira (4/12), foi visto pela última vez em Aparecida de Goiânia.

“Ele é um menino doce e amável. Um dia antes dele desaparecer, saiu com uma amiga e disse que estava feliz com a festa que iria acontecer”, contou a mãe, sobre a feijoada que ocorreria neste sábado (2/12).

Marisa relata que, nas imagens obtidas pela Polícia Civil do Distrito Federal, Marcos Paulo teria recebido uma ligação e ficado tenso. “Acharam o carro dele na 415 Sul e a chave estava em cima do pneu. Em seguida, ele pegou um Uber para o aeroporto e ficou uma hora por lá. Pegou um táxi e estava com uma mala, sempre nervoso. Depois, ele foi para Anápolis e Aparecida de Goiânia", detalhou.

"Estou sem conseguir dormir. Eu só quero meu filho de volta", disse Marisa, que pede por ajuda para encontrar o filho.

O desaparecimento de Marcos Paulo Garzon Puig Reis está sendo investigado pela 10ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Quem tiver informações pode ligar para o número 197.