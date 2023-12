Motorista embriagado perde controle de carro e invade salão de beleza

Um acidente inusitado surpreendeu ocupantes e vizinhos de um salão de beleza de Planaltina na tarde deste domingo (10/12). Um automóvel de cor prata, modelo Corsa, invadiu o local, quebrando a vidraça e ferindo duas mulheres que estavam no interior do estabelecimento. No carro, estava apenas o condutor — um homem de 41 anos identificado pelos bombeiros como B.P.S., que não se machucou. O Correio apurou que o homem estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. O salão fica na Estância Mestre D’Armas II, próximo ao condomínio Total Ville, em Planaltina/DF.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o proprietário do salão tinha um mandado de prisão pendente e, na ocasião do atendimento da ocorrência, policiais cumpriram o mandado e prenderam o homem.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) responderam a ocorrência, às 13h29. Uma das feridas foi identificada como B.A.P, 41 anos, e apresentava escoriações pelo corpo e dor no cóccix. A outra vítima, J.M.F., 35, teve escoriações no braço esquerdo, dor nas costas, cabeça e pé direito. As duas foram atendidas pelos socorristas e transportadas conscientes, orientadas e estáveis ao Hospital Regional de Planaltina.



As causas do acidente não foram divulgadas.