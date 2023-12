Magia do Natal: pontos turísticos da cidade iluminados para as festas

Então é Natal! Para quem é apaixonado pelas decorações do evento cristão, chegou o momento de ir às ruas celebrar. Na Esplanada dos Ministérios, na Praça do Buriti e na Praça do Cruzeiro, as luzes natalinas decoram esses pontos turísticos do Distrito Federal. A montagem dos enfeites foi concluída ontem. Neste ano, há novidades como uma roda gigante e uma vila do Papai Noel. Com investimento de R$ 7 milhões, o evento Um Sonho de Natal poderá ser admirado pelos visitantes até o dia 1º de janeiro, das 17h às 22h.

Segundo o governo do Distrito Federal, a Vila do Papai Noel, na Esplanada, é um dos destaques desta edição. Com um espaço dedicado à Casa do Papai Noel, serão feitas oficinas natalinas para crianças, chuva de neve artificial e uma variedade de shows, incluindo apresentações do renomado grupo circense Tholl nos dias 22, 23 e 25 de dezembro. A grande novidade é a instalação de uma roda gigante, na Praça do Cruzeiro. No local, o público poderá desfrutar de uma vila de food trucks e música. A participação na roda e demais atrações é gratuita mediante retirada de ingresso pelo site https://nataldebrasilia.com.br/









Na Praça do Buriti, fica o Presépio de Luz com esculturas iluminadas de quatro e seis metros de altura, relembrando a mensagem de união, fraternidade e amor. No local, também foram montadas estruturas luminosas que formam palavras positivas como paz e esperança. Com o intuito de estimular a participação dos brasilienses, o GDF vai disponibilizar transporte gratuito, interligando todo o circuito de Natal a cada meia hora durante os dias de evento. A expectativa é que o Um Sonho de Natal receba 1 milhão de pessoas. Neste ano, a gestão do evento de Natal e Réveillon do DF está a cargo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), que promete uma programação variada.

Programação

O público que for até a parte central da cidade poderá apreciar a cenografia e se divertir com atrações culturais e de lazer. Todos os dias de evento, a programação do Um Sonho de Natal terá shows de bandas, orquestras, DJs e corais da capital. Para as crianças, há teatro e oficinas com capacidade para atender 860 pequenos diariamente.

Até o fim do evento, haverá a Feira de Presentes, instalada na Esplanada dos Ministérios. De acordo com o GDF, o objetivo é dar visibilidade a empreendedores locais, valorizando a economia criativa da cidade. Ao todo, vinte espaços foram disponibilizados para que os produtos sejam expostos para venda.

Na Esplanada, também foi montada a Vila Gastronômica. O espaço abriga um complexo para dez operações de alimentação, que promete proporcionar aos visitantes uma experiência gastronômica natalina única.