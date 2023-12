Ibaneis reinaugura as seis faixas da Estrutural após um ano de obras

As seis faixas da Via Estrutural, que liga o Plano Piloto e a região Oeste do Distrito Federal, foram reabertas pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na manhã deste sábado (16/12), após um ano de obras. Com o fim da reforma, a rodovia se tornou a primeira do DF a ter todo o asfalto trocado por pavimento rígido de concreto, mais resistente e duradouro do que o comum.

Durante o evento de reinauguração, Ibaneis ressaltou a importância da reforma. "É a primeira obra que nós temos totalmente no concreto, uma obra que vai durar pelo menos 20 anos, sem qualquer tipo de intervenção, beneficiando uma população muito grande: Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Samambaia”, pontuou o governador.

Principal via de ligação entre o Plano Piloto e a região Oeste do DF, a Via Estrutural (DF-095) foi reinaugurada neste sábado (16) (foto: Vinicius de Melo/ SMDF)

Com a nova tecnologia, a Via Estrutural torna-se adequada para suportar cargas mais pesadas, como as de caminhões e ônibus, sem sofrer deformações ou danos significativos. A obra teve investimento de cerca de R$ 80 milhões.

O governador ainda aproveitou o evento para anunciar que a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) será a próxima via do DF a ter a troca do asfalto comum por pavimento rígido de concreto, ligando o Núcleo Bandeirante a Samambaia. “Nós temos trazido muitas obras para essa região. Tivemos a oportunidade de entregar o túnel de Taguatinga, que foi uma obra muito importante. Estamos fazendo grandes obras na cidade de Taguatinga, vamos reformar a Praça do Relógio, entregamos o Boulevard, estamos fazendo o Pistão Sul, tem a Hélio Prates, que liga Taguatinga e a Ceilândia, além das diversas obras acontecendo no Sol Nascente e no Por do Sol, integrando cada vez mais as famílias que escolheram aquele lugar para morar”, listou o governador.

Principal via de ligação entre o Plano Piloto e a região Oeste do DF, a Via Estrutural (DF-095) foi reinaugurada neste sábado (16) (foto: Anderson Parreira/ Agência Brasília)