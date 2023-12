Com nova onda de calor, brasilienses aproveitaram o sábado nas águas

A onda de calor que atingiu a cidade neste sábado de altas temperaturas levou os brasilienses a realizar atividades na água. De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Andreia Ramos, as estações de coleta mediram que a temperatura máxima do dia chegou aos 34,6°C e a umidade relativa do ar chegou a 17%. Neste sábado (16/12), a capital amanheceu com um alerta amarelo de baixa umidade somado ao alerta laranja de perigo de onda de calor.

A capital possui várias opções para os que buscam se refrescar, algumas delas em volta do Lago Paranoá. Durante este sábado, se divertindo nas águas do lago, estavam famílias com crianças, amigos reunidos e tutores com seus animais de estimação. Ao passar pelo Setor de Clubes Sul e próximo a Ponte Juscelino Kubitschek era possível notar o clima de alegria e descontração dos que também aproveitaram para praticar esportes como natação, o Stand Up Paddle, mais conhecido como SUP, caiaque e até andar de pedalinho.

Altas temperaturas e calor em Brasília na Ponte JK. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Famílias como a do vigilante João Batista Lima Santos, 48 anos, e da costureira Maria do Socorro Valadares, 57, aproveitaram o sábado na orla. O casal que mora em São Sebastião estava acompanhado dos quatro netos e dos filhos. "O calor está demais e tivemos a ideia de trazer as crianças para refrescar. Elas estão de férias e estão exaustas de ficar em casa com essas temperaturas então hoje tivemos a ideia de trazer pois é um programa que a gente já costuma fazer quando o tempo está muito quente", explicou.



As crianças não queriam sair da água e durante a conversa João estava atento à movimentação das netas. "Quando a gente traz as meninas é importante ficar atento pois como são crianças correm o risco de se afogar", alertou apontando para a menina que estava usando uma boia inflável. O avô ainda explicou a importância de tomar outros cuidados com as crianças durante este período. "Um outro cuidado que estamos tendo com elas é o de passar protetor solar e manter sempre hidratadas com bastante água e suco", disse.

A estudante de 21 anos, Júlia Cabral, levou a cachorrinha Cacau para nadar. A moradora do Gama estava acompanhada de um casal de amigos e do namorado. “Eu moro em apartamento e tenho buscado soluções para escapar do calor. Hoje nós viemos aqui para tirar a Cacau um pouco de casa, para ela poder correr e brincar na água. Perto de onde eu moro tem várias cachoeiras mas ela ainda não está adaptada às trilhas então nós a trazemos aqui”, explicou.

16/12/2023. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Altas temperaturas e calor em Brasília na Ponte JK. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O fenômeno da onda de calor que acontece pela 9ª vez este ano tem explicação. A meteorologista explica que o grande responsável é o fenômeno conhecido como El Nino, um fenômeno natural, que sempre causou enchentes, secas e incêndios. “Tivemos este ano uma primavera atípica sob influência do El Nino mas, apesar da mudança de tempo que devemos observar a partir da próxima segunda-feira (18/12) e do verão que chega na próxima sexta-feira (22/12), ele ainda deve permanecer e trazer uma nova onda de calor em janeiro”, explica.

Atenção com a saúde

O calor requer alguns cuidados com a saúde. Confira algumas recomendações de cuidado apontadas pelo Ministério da Saúde e pela Defesa Civil:

Hidratação Adequada:

Certifique-se de manter uma hidratação constante, bebendo água regularmente para compensar a perda de líquidos devido ao calor. Roupas Leves e Respiráveis:

Opte por roupas leves, de cores claras e feitas de materiais respiráveis para ajudar na regulação da temperatura corporal. Proteção Solar:

Use protetor solar para proteger a pele dos raios solares intensos, e não se esqueça de utilizar acessórios como chapéus e óculos de sol. Evitar Exposição Direta ao Sol:

Tente evitar a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia; opte por atividades ao ar livre no início da manhã ou no final da tarde. Ambientes Climatizados:

Procure locais com ar-condicionado ou ventilação adequada para se refrescar, especialmente nos momentos mais quentes. Uso Estratégico de Ventiladores:

Se estiver em ambientes sem ar-condicionado, utilize ventiladores estrategicamente para promover a circulação de ar. Alimentação Leve:

Prefira refeições leves e frescas, como saladas e frutas, evitando alimentos pesados que possam aumentar a sensação térmica. Banho Refrescante:

Tome banhos mais frequentes e refrescantes para aliviar a sensação de calor e renovar a energia. Atividades ao Ar Livre Conscientes:

Se praticar atividades físicas ao ar livre, faça-o de maneira consciente, evitando esforços intensos nos momentos mais quentes do dia. Planejamento de Atividades:

Organize suas atividades diárias de maneira a otimizar o tempo e evitar exposição prolongada ao calor, priorizando tarefas externas nas horas mais amenas.