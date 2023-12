Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso com veículo roubado

Um homem foi preso em Ceilândia após a polícia receber a denúncia de que havia um veículo na região com uma placa clonada do estado de Goiás. Policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão após flagrá-lo conduzindo o carro, um VW/Jetta preto, que havia sido roubado no dia anterior em Taguatinga.

O homem foi detido no final da noite desta sexta-feira (15/12). Os agentes avistaram o veículo na EQNN 6/8, por volta das 23h30, ocupado por um casal. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou, iniciando uma fuga em alta velocidade.

O homem desrespeitou os sinais sonoros e ordens de parada emitidos pelos militares. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a perseguição durou aproximadamente oito minutos e terminou com a batida em outro veículo. O homem tentou fugir a pé, sendo detido a cerca de cem metros de distância, enquanto a mulher foi contida imediatamente.

Ao realizar a abordagem, os policiais constataram que o homem usava uma tornozeleira eletrônica e alegou ter deixado o sistema prisional em dezembro deste ano. Questionado sobre a origem do veículo, ele permaneceu em silêncio. Após consulta foi constatado que o preso possui extensa ficha criminal, com passagens por receptação, tráfico de drogas e violência doméstica (Lei Maria da Penha). O casal e o veículo foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais necessários.